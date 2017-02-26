(Görüntülü Haber) Almanya Fenerbahçeli Dernekler Birliği Stuttgart'ta toplandı

Mümin KARACA/STUTTGART, () - FENERBAHÇE'nin Almanya'da resmi faaliyet gösteren 11 derneğinden oluşan Almanya Fenerbahçeli Dernekler Birliği'nin dönemsel toplantısı Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde Stuttgart'ta gerçekleştirildi. Stuttgart Adana Restaurant'ta yapılan toplantıda Fenerbahçe Kulübü Proje Yetkilisi Yaşar Nadir Atilla, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Heidelberg, Koblenz, Reutlingen, Stuttgart, Bremen, Augsburg, Frankfurt ve Lanshud derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Almanya Fenerbahçeli Dernekler Birliği Başkanı Salih Şahin, toplantı hakkında şunları söyledi: "Toplantının ana gündemi olan 'Almanya'da Hedef 1 Milyon Üye' konusu hakkında daha yoğun çalışmalar yapmak ve Fenerbahçe'mize hep destek, tam destek olma konularının da ağırlık olarak işlendiği çok samimi bir atmosfer içinde bir toplantı gerçekleştirdik. Derneklere üye sayılarının artmasını sağlayacak faaliyetler yapacağız. Amatör veya profesyonel takımlarda top koşturan Fenerbahçeli gençleri tarayıp, izleyerek kulübe bildirecek yapıyı oluşturacağız. Ayrıca Başkanımız Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'miz için çok önemsediği, '1 Milyon Üye' kampanyası ve sosyal sorumluluk projelerine destek vereceğiz. Bu çalışmaları Fenerbahçeli taraftarlarımızla, dernek başkanlarımızla başarabilecek maddi, manevi güce ve eğitime sahibiz." Toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Proje Yetkilisi Yaşar Nadir Atilla ve Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz da 1 Milyon Üye kampanyası ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi vererek, bütün derneklere destek olacaklarını söylediler.