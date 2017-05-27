(Görüntülü Haber) Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlanıyor

Tanrıyar için statta tören yapıldı Galatasaray'ın afsane başkanlarından Ali Tanrıyar için statta tören düzenlendi. Uğurlama merasimi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Batı Lounge'da düzenlenen törenle başladı. Uğurlama merasimine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanısıra, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Camiası'nın önemli isimleri, denetleme, disiplin ve sicil kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından kürsüye gelen Ali Tanrıyar'ın oğlu Mustafa Tanrıyar, İlkokuldan bu yana Galatasaray sevgisini yaşayan Ali Tanrıyar'ın tüm yaptığı işleri özetlemek gerekirse eşim Şükran Tanrıyar'ın onun hayatını yazdığı kitaba verdiği ismi söyleyebilirim Her nefeste Galatasaray... Gazetelere ve onun ardından yazılanlara baktım. 14 yıldan sonra gelen başarı onun çalışmaların zaten iyi olduğunu belirtiyordu. Gurur duydum dedi. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise Ali Tanrıyar ile 1952 yılında tanıştıklarını hatırlatarak, Ağabeylik vasfını tanıyan, karakterize eden bir ağabeyimizdi. Onun yönetim kurullarından üç başkan çıkmıştır. Ali ağabey; hizmetlerde bütün Galatasaraylıları eşdeğer kabul eder hepsinden hizmet bekler, yol gösterirdi. Galatasaray değerlerini kendi hayatına uygulamıştır. Birçok kurumun kurulması, vakıfların kurulması onun gayretiyledir. Kendisini rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Ali Tanrıyar'ı Çok iyi bir Galatasaraylı, büyük bir spor adamı olarak tanımlarken Ali ağabey ile benim hatıralarım 1960'lı yıllara kadar gidiyor. O dönem Galatasaray Lisesi'nde öğrenciydim. Başımız ağrısa onun yanına koşar, derdimize derman olmaya çabalardı, gayret sarf ederdi. Defalarca hastanede de ziyaretine gittim. O sıcaklık yüreğimizde sıcaklığını halen korur. Ali ağabeyin Galatasaraylılığının, devlet adamlığının, spor adamlılığının tarifi mümkün değil. Dolu dolu yaşanmış bir hayat. Son zamanlarda kendisiyle buluşma fırsatı bulduğum için de gururluyum. Çok büyük bir Galatasaraylıyı son yolculuğuna uğurluyoruz sözleriyle efsane başkana veda etti. Yapılan konuşmalar ve okunan duaların ardından bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapan Dr. Ali Tanrıyar'ın naaşı, kortej eşliğinde Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Ali Tanrıyar'ın naaşı ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazenin ardından Ali Tanrıyar anısına Point Hotel Barbaros'ta iftar yemeği verilecek. İftara, Tanrıyar Ailesi, Tanrıyar'ın yakın dostları ve Galatasaray Camiası'nın önemli isimleri katılacak.