(Görüntülü Haber) Ali Koç'tan Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalar (4)

Ali Koç: "Önemli olan seçim değil Fenerbahçe'nin başarılı olması" "Seçildiğimiz takdirde hep birlikte daha güzel günler bekleyecek" "Aykut Kocaman'ın gönlümdeki yeri farklıdır" "Fenerbahçe'de helvayı yapacak her türlü malzeme var" Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() Fenerbahçe Kulübünün Haziran ayında yapacağı başkanlık seçiminde aday olan Ali Koç Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Kapalıçarşı'da esnaf ve taraftarlarla bir araya geldi. Kapalıçarşı'da ziyareti sırasında gösterilen ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu., "KARTOPU YUVARLANDIKÇA BÜYÜYOR" Başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez açıklamada bulunduğunu ifade eden Ali Koç, "Seçim çalışmalarımız iyi gidiyor. Kartopu yuvarlandıkça büyüyor. Sevgi ve teveccüh var. İnşallah sandığa yansır. Yansımazsa da en hayırlısı olsun kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanan olsun. 25 gün kaldı. Anadolu'ya ineceğiz. Kapalıçarşı'ya gelmek istiyorduk. Esnaflar derneğine teşekkür ediyorum. Bu kadar insan biraz sıkıntı çıkarmış olabilir bunlar için özür diliyoruz. Fenerbahçe seçmeni medyada çok ilgi alıyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor. Potansiyel o kadar güçlü ve kuvvetli ki daha ileriye gidecek potansiyeli var. Seçildiğimiz takdirde hep birlikte daha güzel günler bekleyecek" ifadelerini kullandı. "ÖNEMLİ OLAN SEÇİM DEĞİL FENERBAHÇE'NİN BAŞARILI OLMASI" Sarı-Lacivertli kulübün basketbol ve futbolda yarışılan 3 kulvarda da şampiyonluk şansının devam ettiğini belirten Koç, "Sadece Türkiye kupası finali yok. 3 kupayı kazanma şansımız var. Genelde son haftalar bize ters işler. Umarım bu sene farklı olacak. Seçimi unutup sonuna kadar hem basketbol hem futbola odaklanmamız enerjimizi sahaya vermemiz lazım. Umarım birkaç hafta sonra çok farklı şeyleri kutluyor oluruz. Önemli olan seçim değil Fenerbahçe'nin başarılı olması" diye konuştu. "AYKUT KOCAMAN'IN GÖNLÜMDEKİ YERİ FARKLIDIR" Aykut Kocaman'ın kendisindeki yerinin farklı olduğunu ifade eden Ali Koç, "Aykut hocanın benim gönlümdeki yeri başkadır. Kupa kazanmasa bile gönlümdeki yeri başkadır. Aykut hoca, bir hocadan çok daha fazlasıdır. Bunu 3 Temmuz'da da, yakın zamanda da gördük. Onun da önünde başarıları var, inşallah 3'üncü Türkiye Kupası olacak. Lig kupamız ve Avrupa yarı finalimiz var. Hem saha içinde hem de saha dışında duruşuyla Fenerbahçe'nin gönlündeki yeri başkadır. Aykut hocaya başarılar diliyorum. Umarım daha çok kupalar alır. Fenerbahçe zenginliğinin parçasıdır. İnanıyorum ki kupayla döneceğiz ve diğer kupaların habercisi olur" şeklinde konuştu. "FENERBAHÇE'DE HELVAYI YAPACAK HER TÜRLÜ MALZEME VAR" Fenerbahçe'yi eski coşku ve heyecanına kavuşturmak istediklerini vurgulayan Koç, "Hayal ettiğimiz Fenerbahçe'de eski coşku, heyecan, tutku bereketi başarısı ve örnek kulübü olacak. Hem kendi alanlarında hem spor dallarının hepsinde katkı sağlayabilecek bir Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'nin en büyük gücü taraftarıdır. Doğru pozisyonlanırsa fark oluşturacak rekabet oluşturacak güçtedir. Fenerbahçe'de helvayı yapacak her türlü malzeme var" ifadelerini kullandı.