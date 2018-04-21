Cem Karabay, Gökçeada Kaymakamı Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Çetin ile buluştu Olgucan KALKAN / ÇANAKKALE,() Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, Gökçeada'da 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' denemesi gerçekleştirecek. Karabay, organizasyon öncesinde Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve Eski Gümrük Bakanlarından Kürşad Tüzmen ile bir araya geldi. Organizasyonlarla ilgili detayları paylaşan Cem Karabay, rekor denemesiyle ilgili bilgiler verdi. Karabay ve beraberindeki misafirler daha sonrasında sohbet etti.
(Görüntülü Haber) Akvaryum Adam, Gökçeada'da kaymakam ve belediye başkanı ile bir araya geldi
Cem Karabay, Gökçeada Kaymakamı Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Çetin ile buluştu Olgucan KALKAN / ÇANAKKALE,() Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay,...
21 Nisan 2018 Cumartesi 17:00
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