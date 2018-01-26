(Görüntülü Haber) Akhisar, stadına kavuşmak için gün sayıyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Süper Lig'de 6'ncı sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, kendi stadına kavuşmak için gün sayıyor. İlçede 2013 yılında inşaatına başlanan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu, kapılarını pazar günü saat 16.00'da oynanacak Antalyaspor maçıyla açacak. Müteahhit firmayla yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapımı bir süre duran stat inşaatı, geçen yıl Spor Toto Teşkilatı'yla yapılan anlaşma sonrası hızlandırıldı. Mart 2017'de yapılan ikmal ihalesiyle yeniden başlayan inşaat, tesise isim sponsoru olan Spor Toto'nun desteğiyle kısa sürede tamamlandı. Toplam 78 milyon TL'ye mal olan UEFA standartlarındaki statta 115 metre uzunluğunda, 8 bin 970 metrekarelik hibrit çim saha bulunuyor. Stat, bu özelliğiyle Türkiye'nin hibrit çim zeminli en büyük sahasına sahip oldu. Toplam 12 bin 730 kapasiteli statta 11 bin 485 taraftar koltuğu monte edildi. Statta ayrıca çatıya 20 bin 265 metrekare özel membran kaplandı. Çatı, Akhisar'ın simgesi olan zeytin yaprağı formunda inşa edildi. Tesiste stadyum altında 500, çevresinde ise 1000 araçlık otopark bulunuyor. 6 sezondur maçlarını ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Manisa'da oynayan Akhisarspor'da büyük heyecan yaşayan taraftarlar, açılış öncesi Akhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce organize edilen, "1970 saniyede büyük buluşma" isimli tanıtım turlarıyla stadı gezdi. Stadyumu bu turla birlikte 10 günde 5 bin kişi ziyaret etti.