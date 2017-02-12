(Görüntülü Haber) Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: "Alt sıralardan kurtulma yolunda çok kritik bir galibiyet elde ettik" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: "Girdiğimiz net gol pozisyonlarını değerlendiremedik" Spor Toto Süper Lig'de son üç maçından 1 puan çıkarabilen Akhisar Belediyespor, kritik önem taşıyan karşılaşmada kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek derin bir nefes aldı. Yeşil-siyahlı ekibe, altın değerindeki galibiyeti getiren golü 6. dakikada yeni transfer Mustafa Yumlu attı. Çaykur Rizespor'u Süper Lig'de evinde ilk kez yenen Akigo bu sonuçla puanını 24 yaparken, Karadeniz temsilcisi 19 puanda kaldı. Maçtan sonra konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, alt sıralardan kurtulma yolunda çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Rakibe karşı iyi alan daraltıp baskı yaptıklarını ifade eden Kafkas, "Takıma devre arasında katılan Mustafa ve Olcan bugün çok iyi performans gösterdiler. Rakiplerimize karşı aldığımız puanlar bizim açımızdan hayati önem taşıyor. Önceki hafta 6-0 kaybettiğimiz Galatasaray maçının travmasını çabuk atlattık. Ligde çok az gol atıyoruz. Bugünkü maçta ikinci golü bulabilseydik, farkı artırabilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, Akhisar Belediyespor karşısında girdikleri net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi. Bir toplarının direkten döndüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Altıpas üzerinde buluştuğumuz topları kaleye atamadık. Sahanın zemini ve rüzgarlı hava da oyunumuzu olumsuz etkiledi. Önümüzde Galatasaray ve Kayserispor maçları var. Bu karşılaşmalardan 6 puan bekliyorum" cümlelerini kullandı.