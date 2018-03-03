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(Görüntülü Haber) Akdeniz Bisiklet Turu'nun Adana etabı tamamlandı

Haber-Kamera İbrahim MAŞE MERSİN, ()MERSİN'de finish yapan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'nun Adana etabı tamamlandı. 18 takımdan 120 sporcunun pedal çevirdiği tur, Adana'dan start aldı. 122 kilometrelik zorlu bir parkurda zaman zaman sıkıntı...

Haber-Kamera İbrahim MAŞE MERSİN, ()MERSİN'de finish yapan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'nun Adana etabı tamamlandı. 18 takımdan 120 sporcunun pedal çevirdiği tur, Adana'dan start aldı. 122 kilometrelik zorlu bir parkurda zaman zaman sıkıntı yaşayan sporcular, birincilik kürsüsüne çıkabilmek için ter döktü. Kıyasıya mücadeleler ve performanslara sahne olan yarış, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Özgecan Aslan Meydanı'nda son buldu. Yarışa Torku Şekerspor forması ile katılan Onur Balkan Birinci, Batuhan Özgür ikinci ve Yunus Emre Yılmaz üçüncü oldu. Genel Klasman Lideri Onur Balkan olurken, En İyi Sprinter Siarhei Papok oldu. En İyi Yokuşçu seçilen Hanibal Tesfay ise turuncu mayoyu giymeye hak kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarış, yarın yapılacak Mersin etabı ile son bulacak.

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