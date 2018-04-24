(Görüntülü Haber) Ahmet Karayılmaz: "2 maçtan 4 puan alırsak ligde kalabiliriz"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,() Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, ligde oynayacakları son 2 karşılaşmadan 4 puan çıkarmaları halinde ligde kalabileceklerini söyledi. Samsunspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde idmanlarını sürdüren kırmızı beyazlılar düz koşunun ardından 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularının cevaplayan Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, hafta sonu oynanan Samsunspor - Denizlispor maçının ardından soyunma odalarında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karayılmaz, “Bu konuda bir ceza almayı beklemiyoruz. Berabere kalmış bir ekip var. İnsanların bu serzerişinin çok normal olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar evlerine ekmek götürüyorlar. Orada kazandıkları o kazanımlarıyla çocuk çocuklarının rızkını götürüyorlar. Dolayısıyla bu tepkide hakaret yok, küfür yok, tabii ki fiilen bir tepki oldu. Bu olay bizim soyunma odamızın dışında oldu. dolayısıyla bunun çok da abartılıp büyütülmesini doğru bulmuyorum” dedi. Ligde oynayacakları son 2 karşılaşmada 4 puan çıkardıkları takdirde ligde kalabileceklerini ifade eden Karayılmaz, “Futbolcularımızla görüştük. Güneş her gün yeniden doğuyor. Yeni bir heyecanla bizim bu haftayı mutlaka özel yaşantımıza da dikkat ederek en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini söyledim. Bizim arkadaşlarımız bunun bilincinde olan insanlar. Maçtan gelirken o üzüntülerini, Adana Demirspor maçını takip ediyor olmaları, oradan bir sonuç beklemeleri bile bu işe ne kadar değer verdiklerinin göstergesidir. Arkadaşlarımız aynı şevkle yeni bir heyecanla bu hafta sonundaki maça en güzel şekilde hazırlanacaklar. Bütün çalışmalarımız bu yöndedir. O gün biz dediğimiz puanları alabilmiş olsaydık, bugün bunları konuşmayacaktık. Biz bu anlamda başarısız olduk. Bunu itiraf ediyoruz. Bu haftaki maçta bu kadar baskılı oynamamıza rağmen bir futbol takımının ben 90 dakika presle oynayabileceğini iddia etmiyorum. Önümüzde 2 tane kazanılmamış, oynanmamış 6 puan var. 6 puan bizim için 41 puan yapar. Rakiplerimizin birbirinden zor müsabakaları var. Hepsi ligdeki maçlar zor. Biz inanıyoruz ki, futbolcularımız bu iki maçtan 4 puan bile alsalar, biz bu ligde kalabiliriz. Umut tacirliği yapmıyorum. Ben kayyum başkanı olarak ben umudumu yitirdiğim zaman şehir de umudunu yitirir. O yüzden başımız dik bir şekilde son düdük çalana kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu. İdmanı ayrıca Samsunspor eski başkanlarından Emin Kar da izledi.