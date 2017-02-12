(Görüntülü Haber) Afjet Afyonspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Aydın Karsavuran (xx), Enes Vahit Çavuş (xx) AFJET AFYONSPOR: Murat (xxx)- Ömer (xx), Yasin (xxx), Mehmet Feyzi (xxx), Samet (xxx), Nazmi (xx), Ali (xx), İsmet (xxx), Ramazan (xx) (Dk.37 Osman xx), Oltan (xx), Murathan (xx) (Dk.88 Aykut) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz (xx)- Alper (xx), Selçuk (x), Metehan (x), Cafercan (xx) (Dk.90+3 Gökhan Solak), Özer (x) (Dk.84 Abuzer), Gökhan Erdoğan (xx) (Dk.46 Alperen xx), Yusuf (x), Aziz (xx), Doğancan (x), Hayrullah (xx) GOL: Dk.90+3 Osman (Afjet Afyonspor) SARI KARTLAR: Ali, Yasin, Nazmi, Osman (Afjet Afyonspor), Alper, Selçuk, Metehan (Darıca Gençlerbirliği) Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Afjet Afyonspor, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. 6'ıncı dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında Metehan ortasında. Topu arkadan Özer kafa ile ağlara gönderirken, hakem ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 36'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşu Afjet Afyonspor'da Yasin kullandı. Ceza sahası arkasına sarkan Oltan'ın kontrol etmeye çalıştığı topu kaleci Deniz yatarak kurtardı. 39'uncu dakikada Özer'in sol korner çizgisinden ortaladığı topu penaltı noktası üzerinde gelişine kaleye gönderen Cafercan'ın şutu direğin yanından az farkla auta gitti çıktı. 45'inci dakikada gelişen atakta Afjet Afyonspor'dan Yasin topu orta sahadaki Murathan'a gönderdi. Kendi ceza sahasından hızla çıkan Yasin'in yaklaşık 35 metreden kaleci Deniz'in üzerinden aşırdığı top direğin dibinden dışarı çıktı. 90+3'üncü dakikada Afjet Afyonspor'un orta saha yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Mehmet Feyzi ceza sahasına ortaladı. Kaleci Deniz'den dönen top, altı pas içinde yaşanan karambolda Oltan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşu sonrası defanstan dönen topu Osman ağlara gönderdi: 1-0. STAD TAMAMEN DOLDU Yaklaşık 15 bin kişilik Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı'nda 14 bin 300 bilet satıldı. Yaklaşık 100 Darıca Gençlerbirliği taraftarının da kendilerine ayrılan bölümden takip ettiği maçta tribünler tamamen doldu. Maçtan önce Afjet Afyonsporlu oyuncular geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından dönerken Sakarya'da saldırıya uğrayan Sportif Direktör İbrahim Çelik'in fotoğrafı bulunan tişört giydiler. Belediye Mehter Takımı da tribünde yer alarak, marşlar çalarak takıma destek verdi. BAKAN EROĞLU TRİBÜNDE Maçın son 10 dakikasını tribünden takip eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, taraftarı selamladı. Golde büyük sevinç yaşayan Bakan Eroğlu, Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel'e sarıldı. Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya'nın takip ettiği maç sonunda Bakan Eroğlu ve milletvekilleri, Vali Aziz Yıldırım ve futbolcularla birlikte saha içinde tribünlere doğru koşarak selamladı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Bakan Eroğlu, futbolcularla birlikte yeşil sahada hatıra fotoğrafı çektirdi.