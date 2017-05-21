ADNAN POYRAZ - ADANA,() Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un otobüsü taşlandı. Maçtan sonra Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndan ayrılan Adanaspor kafilesinin kavşakta Kayserisporlu taraftarlar tarafından taşlandığını ifade eden kulüp yetkilileri, olayla ilgili olarak gelen polislere şikayetçi olunduğunu açıkladılar. Sürücünün yaralandığı olayda otobüsün 3-4 camının kırıldığı, camların ise kartonlarla yapıştırılarak yola devam edildiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Adanaspor'un otobüsü taşlandı
ADNAN POYRAZ - ADANA,() Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un otobüsü taşlandı. Maçtan sonra Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndan ayrılan Adanaspor kafilesinin kavşakta Kayserisporlu...
21 Mayıs 2017 Pazar 14:45
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