(Görüntülü Haber) Adanaspor - Trabzonspor maçının ardından

Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "Üzgünüm, küme düşen bir takımın hocası olarak karşınızda olduğum için"





Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: "Trabzonspor, Avrupa Kupaları hedefinden uzaklaşmadı"





Spor Toto Süper Lig'de Adana'da oynanan maçta Adanaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, her iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili görüşlerini basın toplantısında açıkladı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Temposu olmayan düşük bir maç oynadık. Ligin ikinci yarısında en fazla toplayan takımlardan biriyiz. Son 3 haftalar kayıplarla geçti, tempomuz düştü. Bu tempoyu yükseltmek için önümüzde 3 tane maç var. Sahamızda oynayacağımız Başakşehir maçı şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Trabzonspor, Avrupa Kupaları hedefinden uzaklaşmadı. Adanaspor'a bundan sonrası için başarılar diliyorum. Bugün küme düşmeleri kesinleşti çünkü. Bizde bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız."



Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise, "Üzgünüm, küme düşen bir takımın hocası olarak karşınızda olduğum için. Üzgünüm çünkü takımı ligde tutabilmek adına birşeyleri beceremediğimiz için. Üzgünüm, Adanaspor taraftarının yaptıkları için. Bu maça matematiksel olarak şekillenecek bir maça çıkıyorduk. Adanaspor yakışır şekilde, oyunu çirkinleştirmeden, kendi haddimizi bilerek sabırlı bir oyun anlayışımızla sahada mücadele edeceğimizi söylemiştik. Maça baktığımız da düşüncelerimiz oluştu. Benim en çok üzüldüğüm nokta taraftarın tavrıdır. Hiç bir Adanasporlu taraftar turuncu beyazlı armaya ve formaya taş atamaz. Otobüse atılan taşta kırılan cam parçaları kaleci Karacic'in gözüne geldi. Fakat futbolcumuz çıktı oynadı. Ben futbolcularımı maçtan önce yaşadıkları hadiseye rağmen sahada ortaya koydukları futboldan dolayı kutluyorum"