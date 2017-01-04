(Görüntülü Haber) Adanaspor güç depoluyor
SPOR Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'un Antalya kampı sürüyor. Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Riu Kaya Belek Otel'in sahasında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, futbolcular sabah antrenman...
04 Ocak 2017 Çarşamba 14:11
SPOR Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'un Antalya kampı sürüyor. Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Riu Kaya Belek Otel'in sahasında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, futbolcular sabah antrenman yaptı. Teknik direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda güce dayanıklı istasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda taktik antrenmanla sonlandı. Adanaspor çalışmalarını bugün akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.