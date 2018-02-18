(Görüntülü Haber) Abdurrahim Albayrak: "Camiamız ayağa kalktı"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,()







Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 2-1'lik Kasımpaşa'nın mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Albayrak, "Galatasaray'ın Sivas'ta gardını düşürmek için 1-0 iken. Biz 1-0'ın altında kalkabilecek güçte futbolcularımız vardı ama hakikaten hem ceza sahasının dışında hem de penaltı değil. Orada 2-0 yakalayıp bizim gardımızı düşürmek istediler. Burada 1-0 öndeyiz devre kapanıyor, yani tamamen topa giren Serdar Aziz penaltıyla cezalandırılıyor. Devrede 1-1 içeri giriyoruz" dedi.



Maçın başında baygınlık geçiren Gomis'in rahatsızlığının herkesi üzdüğünü ifade eden Albayrak, "Çok üzüldük ama ısrarla da oynamak istedi. Biz de oynattık. Bunlara gelene kadar verilmeyen yüzlerce penaltımız var. Bir verilmeyen penaltılar var. Bir de verilen penaltılar var. Yani hep susuyoruz, Galatasaray'a yakışır hareket etmek istiyoruz. Kimseyi üzmüyoruz. Herkes bizi üzmeye başladı. Aslan bir kükrerse nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. Sivas'ta verilen bir penaltı, oyundaki gardımızı düşürmüş, burada verilen bir penaltı. Penaltıyla yakından uzaktan alakası olmayan bir penaltı. Hiçbir zaman hakemleri üzmek istemedim. Onlara karşı da bir şey söylemek istemedim ama maalesef Konya'da oynamış oynadığımız kupa maçında 2 tane, onun ikinci ayağında İstanbul'da oynanan karşılaşmada en az 2 tane penaltımız verilmedi. Antalya maçında yüzde yüz 2 tane penaltımız verilmedi. Ama bunları izlerken, bakarken biz büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Sizin karşınızdayız" ifadelerini kullandı.



"HİÇ BUGÜNE KADAR KONUŞMAK İSTEMEDİM AMA CAMİAMIZ AYAĞA KALKTI"



Sivas'ta hakemlerin takımın gardını düşürmeye çalıştığını ifade eden Albayrak, "Galatasaray'ın Sivas'ta gardını düşürmek için 1-0 iken biz 1-0'ın altında kalkabilecek güçte futbolcularımız vardı ama hakikaten hem ceza sahasının dışında hem de penaltı değil. Orada 2-0 yakalayıp bizim gardımızı düşürmek istediler. Burada 1-0 öndeyiz devre kapanıyor, yani tamamen topa giren Serdar Aziz penaltıyla cezalandırılıyor. Devrede 1-1 içeri giriyoruz. O esnada futbolcumuzda sakatlanıyor. İkinci devrede oynayamaz hale geliyor. İnsan kükrüyor bir şeyler değişiyor. İnsanlar ofsayttan goller atıyor. Biz ne böyle bir şeye tenezzül ediyoruz ne de birisinin hakkını yemek istiyoruz. Bize Allah kimsenin hakkını nasip etmesin. Biz dün akşam o soğukta 1.5 saat antrenman yaptık Florya'da. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Geliyorsunuz, kastı midir, değil midir bilmiyorum ama ben hakemlere karşı çok saygılıyımdır bugüne kadar. Hiç bugüne kadar konuşmak istemedim ama camiamız ayağa kalktı. Telefonlarımız susmak bilmiyor. Her gün böyle bir penaltı, her gün haksız bir penaltı, bizim verilmeyen penaltılarımız başka söyleyecek bir şey de yok arkadaşlar. Mağlup olduk. Önümüzde çok maç var. Üzgünüz çok üzgünüz hem de. Kaybetmeyeceğimiz bir maçı kaybettik. Onun için çok üzgünüz" dedi.