(Görüntülü Haber) A Milli Takım Eskişehir'de

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7'nci maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı için Eskişehir'e geldi. Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda dün oynanan karşılaşmada Ukrayna'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı kafilesini içinde bulunduğu uçak, bugün saat 13.20'da Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havaalanı'na indi. Yenilgi nedeniyle moralleri bozuk olduğu gözlenen futbolcular ile Teknik Direktör Teknik Direktör Mircea Lucescu, havaalanı önünde bekleyen otobüse bindi. Fatbolcuları havaalanı önünde az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Milli takım kafilesini taşıyan otobüs polislerin geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Otel'e getirildi. Milli Takım futbolcuları bu akşam Eskişehirspor Henefi Demirkol tesisleri'nde basına kapalı olarak antrenman yapacak.