(Görüntülü Haber) A Milli Hentbol Takımı, Hollanda'yı 30-27 yendi

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY, ()

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçında Hollanda'yı 30-27 mağlup etti.

2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Hentbol Takımı, Hollanda ile Aksaray'da bulunan Hasan Dağı Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçın ilk kez Aksaray'da oynanması nedeniyle Aksaraylılar tribünleri doldurdu. Taraftarın desteğini arkasına alan ve iyi mücadele eden A Milli Takım, Hollanda'yı 30-27 mağlup etti.