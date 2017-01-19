(Görüntülü Haber) A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi -2

Mustafa AKIN / İstanbul,() - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, düzenlenen basın toplantısında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Ufuk Sarıca'nın getirildiğini açıkladı. Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de düzenlenen basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takım Menajeri Kerem Tunçeri, başantrenör Ufuk Sarıca ile davetliler katıldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle sevgili büyüğüm, Türk Basketbol tarihinin ve milli takımımızın unutulmaz oyuncusu, kişiliği ve spor adamlığı ile basketbol severlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımımızın antrenörü olarak aramıza katılmış olmasını sizlerle paylaşmak ve kendisine hoş geldin demek istiyorum" dedi. TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU: "YENİ JENERASYONUN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ ANALİZ EDEREK GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ" TBF olarak basketbol kültürünü her yaştan sporsevere kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Türkoğlu, "Bununla beraber Türk Basketbolunun sadece ülkemizde değil, küresel anlamda kalıcı başarılara imza atmasını arzu ediyoruz. İşimizi iyi yapmanın yanında sizlerin desteğinizin öneminin farkındayız. Bu kapsamda sadece federasyonumuzu oluşturan öğelerimiz değil, kulüplerimizden oyuncularımıza, antrenörlerimizden izleyicilerimize kadar tüm basketbol camiamızın desteğini alarak hareket etmek istiyoruz. Türk Basketbolunu bu hedefine kalıcı olarak ulaştırmak için açık, şeffaf ve tutarlı bir ilişki yürütüyoruz. Bugün karşınıza Türk Basketbol tarihinin en çok milli formayı taşımış en çok kupasını kaldırmış ve basketbola inanmış ekibi olarak çıkıyoruz. Genel Koordinatörümüz Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörümüz Haluk Yıldırım, Milli Takımlar Menajerimiz Kerem Tunçeri, Milli Takımlardan sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin Beşok ve Milli Takım antrenörümüz Ufuk Sarıca'nın katılımı ile bu yolda hedeflerimize ulaşmak üzere bir büyük adım daha atıyoruz. Sporda başarının uzun dönemde alınan, tutarlı ve cesur kararlarla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu süreci yönetirken; teknolojiyi ve gelişen dünyayı yakından algılayarak, yeni jenerasyonun ihtiyaç ve beklentilerini analiz ederek geleceğe hazırlanıyoruz" diye konuştu. TBF GENEL KOORDİNATÖRÜ ONAN: " UFUK SARICA İLE ÇALIŞACAĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM" Türkiye'de basketbolun ilerlemesi hedefiyle çalışıyor olmaktan gurur duyduğunu ifade eden TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, "Bugüne kadar oyunculuk kariyerimizde önemli başarılara imza attık. Artık Federasyonu yönetenler olarak bu başarıyı yöneten bir ekip olmak istiyoruz. Ufuk Sarıca'nın oyunculuk kariyeri malum. Şimdi de antrenör olarak ve üstüne koyarak, önemli hedeflere ulaşmak istiyoruz. Kendisiyle çalışacağımız için çok mutluyum. EuroBasket 2017, ülkemiz için çok önemli. 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Olimpiyat Oyunları var... Bu hedeflerimiz için de çok iyi hazırlanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ SARICA: "ÇOK GURURLU VE HEYECANLIYIM" TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Genel Direktörü Ömer Onan'a teşekkür eden A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bu görevden dolayı çok gururlu ve heyecanlıyım. Ülkemizde basketbol adamı olarak gelinecek en üst seviyeye geldim. Uzun yıllar sporcu olarak milli takıma hizmet ettim. Yardımcı antrenör ve başantrenör olarak görev yaptım. Kendi adıma ve ailem adına gururluyum. Önümüzde çok yoğun tempo olacak. EuroBasket 2017 ülkemizde yapılacak ve orada elimizdeki hazır kadroyla sahada olmak istiyoruz. Sonrasında 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olmak bizim en büyük hedeflerimiz. Göreve geçiş sürecinde "Antrenörümüzün milli takımda görev yapmasından gurur duyarız" diyen Başkanımız Fikret Orman ve Beşiktaş camiasına teşekkür ederim. Birbirimizi kucaklayarak, sahada hiç vazgeçmeyen, karakteri olan bir takım olmak istiyoruz" dedi. MİLLİ TAKIMLAR DİREKTÖRÜ YILDIRIM: "UFUK SARICA'YI TEBRİK EDİYORUM" Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yeni görevini tebrik eden Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ise "Türk basketbolunun hedeflerine ulaşması ve milli takımlarımızın başarıya ulaşması çok büyük önem arz ediyor. Buradaki başarımız; basketbol camiasının tüm kademelerine yansıyacaktır. Şuan erkek milli takımımız FIBA Dünya sıralamasında 8. sırada. Bu sıralamada daha yukarıya taşımak istiyoruz" diye konuştu. A MİLLİ ERKEK TAKIM MENAJERİ TUNÇERİ: "UFUK SARICA İLE BİR ARADA ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM" A Milli Erkek Takım Menajeri Kerem Tunçeri de "Parkelerden bu tarafa yeni geçmiş bir kişi olarak bu ekibin bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu olumlu dönüşün hepimiz için yararlı olduğunu düşünüyorum. Gelecek dönemde kendisiyle bir arada çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.