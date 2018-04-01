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(Görüntülü Haber) 8'inci Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri tamamlandı

KAYSERİ,() Kayseri'de 8'incisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce görme, işitme ve bedensel engelli vatandaşın katılımı ile Erciyes'te gerçekleştirildi. Ulusal...

KAYSERİ,()

Kayseri'de 8'incisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce görme, işitme ve bedensel engelli vatandaşın katılımı ile Erciyes'te gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara ev sahipliği yaparak adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi, toplumda farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Erciyes Engelliler Kış ve Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri'nin bu yıl 8'incisi düzenlendi.

'Erciyes İçin Engel Yok' sloganıyla engelli bireylerin, sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adıyaman, Mersin olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 400 görme, işitme ve bedensel engelli katıldı.

Aktiviteye aileleri ile birlikte katılan engelliler, iki gün boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Türkiye'de ilk kez kar üstünde Paralimpik Boccia, Petank ve Altın Nokta gibi oyunlar da Erciyes'te oynandı. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar sonunda dereceye giren katılımcılara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupaları verildi. 

Törende ayrıca Engelsiz Erciyes Günleri'ne destek veren sponsorlara, dernek ve federasyon yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

 

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