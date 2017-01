(Görüntülü Haber) 33 hakeme FIFA kokartı takıldı (2)

ANTALYA'da düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nde 33 hakeme FIFA kokartı takıldı. FIFA hakemi Halil Umut Meler, FIFA yardımcı hakemleri Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan ilk defa kokart sahibi oldu. Turizm merkezi Belek'teki bir otelde düzenlenen 2016- 2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nin son programında FIFA Kokart Töreni gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu açılış konuşmasında, futbolun vitrini olan üst 2 ligde hakemlerin sezon başında başarılı olmasına rağmen bazı haftalarda futbol kamuoyunun dikkatini çekecek hataların yaşandığını anlattı. 16'ncı haftanın beklenilmeyen şanssız hatalarla tamamlandığını anlatan Namoğlu, "Hakemliğin kaderidir. Tüm dünyada olduğu gibi 89 dakika mükemmel yönetim gösterirsiniz ama maalesef başarı için yeterli olmuyor. Bir hatalı kararınız 89 dakika iyi yönettiğiniz maçı sıfırlar. Bu hataları en aza indirmek için UEFA ve FIFA kriterlerinde eğitim yöntemlerinden değişim süreci başlattığımız belirtmek isterim. Unutulmaması gereken yeniliklerin ve süreç gereken değişikliklerin sancılı olabileceğini unutmamak gerekir. Merkez Hakem Kurulumuz eğitim konusunda federasyonumuzun desteği ile UEFA ve FIFA'nın en iyi eğitmenleri ile çalışmaktadır" diye konuştu. YENETEKLİ HAKEMLERİN ÜST LİGLERE YERLEŞTİRİLMESİ Üst kadrolara genç ve yeni hakemlerin kazandırılmasını önemsediklerini vurgulayan Namoğlu, "Üst 2 ligde uzun süre görev vereceğimize inandığımız ve kurulumuz içerisinden takip ettiğimiz yeni 3 genç arkadaşımızın sezon sonuna izlemeleri tamamlanacak. Daha sonra başka hakemleri de eklemeyi planlamalıyız. Bir hakemin üst lige yetiştirilmesi aynı futbolcunun yetişmesi gibi zaman ve sabırla olmaktadır. Yetenekli hakemlerin bulundurulması üst liglerde yerleştirilmesi her şeyden önce önemsediğimiz sorumluluklarımızdan biridir" dedi. 'GÖZLEMCİLİK KURUMU YENİDEN YAPILANDIRILMALI' Diğer faktörlerin yanı sıra futbol ekonomisinin hakemleri daha az hataya zorladığını dile getiren Namoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'de ve UEFA'da uzun yıllar gözlemcilik görevi üstlenmiş kişi olarak gözlemcilik kurumunun zamanın şartlarına göre yeniden yapılandırılması gerektiğine inananların başında gelmekteyim. Hakemin yardımcılarıyla kulaklık aracılığıyla iletişim kurması, gözlemcilerin maç sonunda yayıncı kuruluştan aldığı CD ile soyunma odasında hakemle bilgisayar üzerinden pozisyon analizi ve günümüzde tartışılan Video Asistan Hakem uygulaması gibi teknolojik destekler gözlemcilik kurumuna da artık çağdaş futbol yapılanmasına entegre olabilecek mücadelelere gereksinimi zorunlu kılmaktadır." 'HAKEM MERKEZLİ ANLAYIŞ DOĞRU DEĞİL' Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından teknolojik gözlem sisteminin en kısa zamanda değerlendirilmesinin yararına inandığına dikkati çeken Namoğlu, "Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu başkanımızın ve Yönetim Kurulu'nun destek vereceğine inanıyoruz. Hakemlik kurumumuzun gelişmesine yönelik tüm arayışlara ve çalışmalara rağmen futbol gelişimi sadece hakem merkezli bir anlayışla değerlendirilmesinin doğru olmadığını, her kurumun sorumluluk bilincinin paylaşımcı olması gerektiğini önemle vurgulamak isterim" dedi. SÜREÇ HASSAS REAKSİYONLAR ÖNEMLİ Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, milletçe zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, futbol ailesinin daha büyük sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Futbolun birlik ve beraberliği en iyi hizmet eden kitlesel iletişimlerinden biri olduğunu belirten Gümüşdağ, “Bu yüzden üzerimiz düşen görevler var. Seçeceğimiz cümleler çok önemli. Hata yaptığımızda sergileyeceğimiz tutumlar, yönetirken vereceğimiz kararlar, haksızlıklar karşısında reaksiyonlarımız çok önemli" dedi. Yayın ihalesini rekor bir artışla gerçekleştirdiklerini dile getiren Gümüşdağ, yayıncı kuruluşun zor bir dönemde kolay olmayan bir anlaşmaya imza attığını söyledi. HAKEME SADECE GÖZLEMCİ PUAN VERMEMELİ Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi en büyük amaç edindiklerini belirten Gümüşdağ, maç yönetim standartlarının artırılması gerektiğini savundu. Geçen yıl kulüpler birliği olarak bir deklarasyon yayınladıklarını hatırlatan Gümüşdağ, şöyle devam etti: “Profesyonel hakem sayısı artırılmalı. Yan hakemler maç başına sabit bir ücret almalı. Hakemlerin yaşam kalitesi yükseltilmeli. Eğitim modelleri adapte edilmeli. Hakemler bağımsız birimler tarafından denetlenmeli. Sadece gözlemciler puan vermemeli, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden de faydalanalım. Bir heyet oluşturalım ve puanı bu heyet versin. Hakemlerimiz müsabaka oyuncularıyla bir araya getirilmeli ve kaptanların seçeceği iyi niyet elçileri hakemlere yardımcı olmalı. Oyuncu hakemi aldatabiliyor. FIFA bu konuda bir çalışma içinde." 18 LİG KULÜBÜ VAR'I DESTEKLİYOR VAR'ın kör noktayı çözerek hakemlere yardımcı olacağını dile getiren Gümüşdağ, 18 lig kulübünün VAR'ın hayata geçmesi için hem fikir olduğunu söyledi. Gümüşdağ, şöyle devam etti: "Mart ayı gibi denemeler başlayacak. 2017- 2018 sezonu VAR'la başlasın istiyoruz. Bu sistemle futbolun güzelliğini zedeleyebilirsiniz diyebilirler. Hakem hataları oyunun vazgeçilmez parçasıdır diyenler var. Hakem hataları ortadan kalkarsa televizyondaki yorumcular ne yapacak diyenler var. Ne derse desinler, futbol ekonomisi bu kadar hızla büyürken, şampiyonluk ve küme düşme aritmetikleri kulüpler için hayati önem taşırken, biz istemesek de VAR hayatımızın parçası olacak. VAR, hakemlere değer katacaktır. Baskı altına yanlış karar vermeyi minimize eder. Doğru karar oranını yükseltir, özdenetimi mümkün kılar. Hakemlere karşı saygınlığı artırır. VAR'ı kullanmış olsaydık özellikle hata oranlarımızı minimize edebilirdik." 'MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUK HEDEFLEMİYOR' Aynı zamanda Medipol Başakşehir Kulübü'nün Başkanı da olan Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in 3 sezon önce Süper Lig'e terfi ettiğini hatırlattı. Gümüşdağ, "Mütevazi kriterlerle örnek bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Şampiyon olmayı değil, her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz. Başakşehir heyecanına yenilmiş değil ve şampiyonluk şarkıları söylemiyor. Biz iyi bir takımız. Daima daha iyinin olduğunu var olduğunu biliyoruz" diye konuştu. "DIŞARIDA, İÇERİDE FARKLI YÖNETİMLER SÖZ KONUSU OLUYOR" Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF yapısında MHK'nin en fazla eleştiri alan kurum olduğunu söyledi. TFF olarak hakemlere her zaman inandıklarını ve dürüstlüklerinden şüphe duymadıklarını vurgulayan Yardımcı, Avrupa'da sürekli maç yöneten ve kıtanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakemlerimizin bulunduğunu söyledi. Türk hakemlerinin Avrupa maçlarında başarılı performans çizdiğine dikkati çeken Yardımcı, "Dışarıda, içeride farklı yönetimler söz konusu oluyor. Biz de bunları görüyoruz ve bunun sebeplerini bulmalıyız. Spor kamuoyu mevcut hakemlerimizin yetersizliği ve hatalarıyla ilgili eleştiri yapıyor. Hakemlerin ilk yarıda kritik hatalar yaptığına katılıyoruz ama art niyet olmadığını bildiğim için içimiz çok rahat" diye konuştu. "İKİNCİ YARI TEST YAPILACAK" Yardımcı, 22 profesyonel hakemin görev yaptığını ve 2 yıl önce TFF olarak Hollanda'da VAR sistemini izlediğini anlattı. Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım'ın sistem ile ilgili seminerlere katıldığını Cüneyt Çakır'ın sistem hakkında eğitimini aldığını anlatan Yardımcı, "Bu uygulamaların tanıtılması için teknolojinin futbolla tanıştırılmasına taraf olduğumuzu, protokolün en kısa zamanda imzalanacağını söylemek istiyorum. Sezonun ikinci yarısı test yapılacağına karar verdik" dedi. Konuşmaların ardından hakemlere kokart takıldı. Törende TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı FIFA hakemleri Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek'e, Göksel Gümüşdağ Halis Özkahya ile Mete Kalkavan'a, Namoğlu da Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler'e kokart taktı. Ayrıca FIFA hakemi Halil Umut Meler, FIFA yardımcı hakemleri Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan ilk defa kokart sahibi oldu. ROL MODELİ CÜNEYT ÇAKIR İlk kez FIFA kokartı takan 30 yaşındaki Halil Umut Meler, çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Kendini geliştirerek takmış olduğu kokartın hakkını vermek istediğini dile getiren Meler, iyi bir seminer geçirdiklerini ve ikinci yarıya hazır olduğunu kaydetti. Meler, "Süper Lig'de gurur duyduğum hocalarım var. Bunlar her zaman benim rol modelim olmuştur. Onlardan çok şey öğrendim. İnşallah onlardan daha fazla şey öğrenmeye devam ederim. Cüneyt Çakır başta olmak üzere, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, Tolga Özkalfa, Ali Palabıyık gibi isimler benim rol modelim olacak dedi". TEŞEKKÜR PLAKETİ Tören sonunda hakemliği bırakan Adil Sinem'e Namoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi. Sinem meslektaşları tarafından ayakta alkışlandı. Namoğlu, Rosetti'ye forma ve teşekkür plaketi verdi. Tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. KOKART TAKAN HAKEMLER "FIFA HAKEMLERİ: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler. FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan, Ekrem Kan. KADIN FIFA HAKEMLERİ: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Dilek Koçbay. KADIN FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ: Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru. FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ: Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu, Bülent Kökten. FIFA FUTSAL HAKEMLERİ: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi, Serhat Çelik. FIFA FUTSAL KADIN HAKEMLERİ: Fatma Özlem Tursun" METE KALKAVAN: UEFA'DA GRUPLARDA DÜDÜK ÇALMAK İSTİYORUM FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan, ligin ilk devresi hakem tartışmalarının yoğun yaşanmasının sebeplerinden birinin de ülkenin geçtiği hassas dönemde insanların içinde bulunduğu duygusallık olduğunu dile getirdi. Herkesin şu anda çok hassas ve yaşanabilecek aksiliklere verilen reaksiyon miktarının biraz fazla olabildiğine değinen Kalkavan, "Çünkü benim düşüncem yapılan hakem hataları bundan önce ne kadar şiddetli ve sayısı fazlaysa bu sene de o kadar. Üç aşağı beş yukarı yapılan, yapılması beklenen hatalar aynı. O nedenle hakem hataları konusunda art niyet düşünmüyorum. Ama tabi ki yapılan hatalardan çıkarabilecek dersler var. Hem hatayı yapan kişinin kendi çıkaracağı ham arkadaşımızın yaptığı hatadan bizim çıkaracağımız dersler var. Amaç hataları en aza indirebilmek" diye konuştu. İkinci devre sahada futbolcular ve hakemler adına sakatlık yaşanmamasını dileyen Kalkavan, ilk devrede bazı arkadaşlarının sakatlık yaşadığını anlattı. Cüneyt Çakır'ın şu anda Türkiye'de hakemlik yapanlar için çok güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Kalkavan, "Benim şahsi hedefim, hep basamak basamak düşünüyorum. Şu an olduğum yerden bir üst basamağa çıkmayı düşünüyorum, daha sonra üst basamakları hayal ediyorum. Şu an Avrupa'da UEFA'da 2'nci kategori hakemiyim. Ön elemelerde düdük çalıyorum. Üst kategorilerde gruplarda düdük çalmak istiyorum" dedi.