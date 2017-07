(Görüntülü Haber) 3. Türkiye Yat Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) işbirliği ile düzenlenen '3. Türkiye Yat Şampiyonası' yelken yarışları ödül töreninin ardından sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 3. Türkiye Yat Şampiyonası yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi'nde düzenlenen ödül törenine yarışlara katılan yaklaşık 250 sporcu ve aileleri katıldı. Yarışlarda genel sıralamada IRC-1 sınıfında Serhat Altay ve ekibinin yarıştığı Arkas Flying Box isimli tekne birinci olurken Levent Peynirci ve ekibinin yarıştığı Global Altus Cheese isimli tekne ikinci ve Bora Turan ve ekibinin yarıştığı Anything Dere Construction isimli tekne üçüncü oldu. IRC-2'de Levent Özgen ve ekibinin kullandığı MNG Kargo Sailing Team birinci, Utku Çetiner ve ekibinin olduğu Yedi Mavi Shak Shuka isimli tekne ikinci ve Cüneyt Boyckucak ile ekibinin kullandığı Matador isimli tekne üçüncü oldu. IRC-3'te Bülent Çelik ve ekibinin olduğu İskorpit UK Sails isimli tekne birinci, Genco Sindel ve ekibinin Hangover isimli tekne ikinci, Akın Akyalı ile Selim Kakış ve ekibinin olduğu Permorit Electron isimli tekne üçüncü oldu. IRC-4'de Mustafa Tezcan ve ekibinin kullandığı M2 isimli tekne birinciliği elde ederken Atakan Akyarı ve ekibinin kullandığı Volitan isimli tekne ikinci, Cihan Kalkış ve ekibin kullandığı Dokuz Eylül Üniversitesi isimli tekne üçüncü oldu. Yarışların genel şampiyonu Serhat Altay ve ekibinin yarıştığı Arkas Flying Box olurken, ikincisi Levent Peynirci ve ekibinin yarıştığı Global Altus Cheese isimli tekne ve üçüncüsü ise Levent Özgen ve ekibinin kullandığı MNG Kargo Sailing Team isimli tekne oldu. Yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Türkiye Yelken Federasyonu yetkilileri tarafından verildi. Ayrıca genel birinciye 25 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye de 5 bin TL para ödülü ve kupa verildi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yarışların Bodrum'un mükemmel koşullarında gerçekleştiğini söyleyerek "Bütün katılımcılar son derece mutlu. Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü her zaman olduğu gibi büyük bir titizlikle hazırlanmıştı. Güzel bir organizasyondu, burada olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki Türkiye Yat Şampiyonası ile ilgili yat komisyonumuz ile konuşacağız. Belki bir format değişikliğine gidilebilir. Ama her zamanki çoşkusu ile gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.