(Görüntülü Haber) 3- Rıza Çalımbay: "Herhalde gelecek sezon Trabzonlu bir hoca düşünülüyor"

"Sakatlıklar elimizi, kolumuzu bağlıyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo-mavili kulüple sözleşmesinin sona ereceğini belirterek, "Herhalde gelecek sezon Trabzonlu bir hoca düşünülüyor. Saygı duyarım, benim tek düşüncem kalan 4 maçımızı en iyi şekilde bitirmek" dedi.





Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, ligin son 2 haftasında takımın oyunundan memnun olduklarını ancak aldıkları sonuçlardan memnun olmadıklarını ifade ederek, "İki karşılaşmada da çok sayıda gol pozisyonu ürettik. Özellikle son maçta kaçırdığımız gollerden memnun değiliz, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama kimse bu takım için mücadele etmedi diyemez. Takımın böyle maçlarda biraz daha hırslı, istekli olmamız gerekiyor. Bu tarz maçlar riskli ve dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.















'SAKATLIKLAR ELİMİZİ, KOLUMUZU BAĞLIYOR'















Sakatlıklar konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti:















"Bizim elimizi kolumuzu bağlayan sakatlıklar. Bu maçların sonuçlarında etkili oldu. Benim sıkıntım sadece bu değil. Buraya geldiğimden beri bir sürü sıkıntılar içinde çalışıyorum. Onu şimdi açmamıza gerek yok, zamanı gelince konuşulur. Şu anda Onur'un sol dizinden sakatlığı var, 2-3 hafta sonra çalışmalara başlar. Castillo, ülkesine de gitti bir türlü iyileşmiyor. Önümüzdeki haftadan sonra ancak çalışmalara başlayabilir. Tek kas sakatlığı Uğur'da oldu. O da önümüzdeki hafta antrenmanlara başlıyor. Kamil Ahmet, bir pozisyonda yanlış girmesinden dolayı iç yan bağlarında problem oldu, sezonu kapadı. Burak'ın her zamanki ağrıları var. Bugün MR'ı çekilecek, oynamama riski olabilir. Abdülkadir'in sakatlığı daha çok sertliklere bağlı oluyor. Bir gün alt, bir gün üst adalesinde. Sezon bitince Check Up yapılması gerekiyor. Vücudunda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz. Belki vücudunda eksiklikten dolayı ağrıları oluyor. Antalyaspor maçı öncesi belki de 10 oyuncudan faydalanamayacağız."















"KALAN 4 MAÇI İYİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"















Ligde kalan 4 maçı iyi bitirmeleri gerektiğini anlatan Çalımbay, şunları söyledi:















"Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Bütün herkesin kenetlenmesi, takıma sonuna kadar destek çıkılması gerekiyor. Kenetlenirsek korkulacak bir şey yok, kenetlenmezsek var. 4 maçtan alnımızın akıyla çıkarak işimizi bitirmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarına katılma konusunda her şey bize bağlı. Kimsenin elinde değil. Bana göre en önemli maç Antalyaspor maçı. Kazandığımız takdirde şansımız çok yüksek olacak."















"OYUNCULAR ETKİLENMESİN DİYE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"















Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda görev verdiği genç kaleci Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağını ve Uğurcan'a güvendiğini kaydeden Çalımbay, yönetim değişikliği sonrası ekonomik konulardaki söylentilerin futbolcuları etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya ilişkin olarak ise şunları dedi:















"Oyuncuları yüzde yüz etkiliyor, etkilemedi dememek doğru değil. Biz de onlar etkilenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetim geldi. Basında açıklamaları sadece bizler değil yabancı arkadaşlarda görüyor. Yönetimin değişik şeyler düşündüğü ortada. Başkanımız göreve başladığında 'birinci düşüncemiz ekonomi' dedi. Bunlar futbolculara yansıyor. Sahanın dışındaki olaylar yabancıları özellikle etkiliyor. Yabancılar buraya para kazanmak için geliyorlar. O açıdan 'etkilenmedi' demek yanlış oluyor. Onun içinde biz de onları motive etmeye çalışıyoruz."















"HERHALDE TRABZONLU HOCA DÜŞÜNÜLÜYOR"















Çalımbay, gelecek sezon bordo-mavili takımda olup olmayacağı ve basında adı geçen bazı teknik direktörler konusunda ise, "Benim mukavelem sezon sonu bitiyor. Benim futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor bu da gayet normal. Benim sezon sonu mukavelem bitiyor. Benim tek amacım kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin biraz daha takımla ilgilenmesi ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Benim bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ben bir açıklama yaptığım zaman ters olur. Antrenörlerle görüşülebilir. Özkan Hoca ile dün konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte gerçekleştirdik. Takımı, oyuncuları, her şeyi konuştuk. Ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyorlar. Ben bu konuda bir açıklama yapmam. Benim seneye burada mukavelem yok. Ben bu konuda konuşmuyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.