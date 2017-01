(Görüntülü Haber) 3- Marcelo Guedes:''Brezilya Milli Takımı'nda oynama hayalim sürüyor''

''Mitrovic'i sosyal medyadan takip ettiğim kadar biliyorum'' ''Dynamo Kiev maçı geride kaldı'' ''Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içinde olacaktır'' Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine çok güvendiğini ve bu durumdan çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon cezası haricinde tüm maçlarda oynayan Marcelo, Siyah-Beyazlı takımın Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilya Milli Takımında oynama hayalinin her zaman sürdüğünü belirten Marcelo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın da çok iyi bir hoca olduğunu ve Fenerbahçe'nin lig sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğini ifade etti. Marcelo Guedes'in açıklamaları şu şekilde: ''TAKIMLARIN GÜÇ DENGELERİ BİRBİRİNE YAKIN'' "Ligde takımların güç dengeleri birbirine çok yakın. Biz iyi bir takımız. Takımımızda bütünlük de var. Buraya enerji depolamaya geldik. Burada oyuncunun rahat olması için bütün şartlar mevcut. Ailemizde vakit geçiyoruz gayet güzel oluyor. İdmanlar aynı tempoda devam ediyor. Mükemmeli arıyoruz eksiklerimiz var tabi fakat bunları gidermeye çalışıyoruz. Hocamızın ve teknik ekibin bana güveninden dolayı çok mutluyum. Geldiğimden beri iyi çalıştığıma inanıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Karar mercii hocamızdır, bizde günlük işimizi yaparız. Bugün oynarız yarın oynamayız bunlar önemli değil. Önemli olan takım bütünlüğümüz" ''BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMA HAYALİM SÜRÜYOR'' "Milli takım her zaman hayalimdi ve öyle de devam ediyor. Brezilya Milli Takımı'nda oynayan oyunculara baktığımızda oynamak zor görünüyor. Büyük bir takımda oynuyorum. Hiçbir şey imkansız değil'' ''MİTROVİC'İ SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİĞİM KADAR BİLİYORUM'' "Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız. Şampiyon olmaya gidecek güce sahibiz. Yeni transfer Mitrovic'i tanımıyorum. Sosyal medyadan takip ettiğim kadar biliyorum. Umarım kaliteli bir oyuncudur ve takımımıza katkı sağlar. Tosic ile İyi maçlar oynadık ilk yarıda ve Tosic ile ve çok az maç kaybettik. Hocamızın tercihiydi demek ki doğru tercih yapılmış" ''DYNAMO KİEV MAÇI GERİDE KALDI'' ''Dynamo Kiev maçı geride kaldı. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Çok da konsantreydik o gün. Sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Dış faktörler de maça etki ediyor. Bunları konuşmanın faydası yok. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz.'' ''SKOR BAZEN HER ŞEYİ GİZLİYOR'' ''Oynadığınız takımların kalitesini unutmamak lazım. Arka arkaya goller yedik ve gollerden sonra iyi tepki verdiğimiz maçlarda oldu. Mağlubiyetlerden de birşeyler çıkartabilirsiniz. Skor bazen bazı şeyleri gizleyebiliyor. Bizde bunlardan ders çıkaracağız. Gol atmayı seviyorum ve attığım gollerle takımıma yardımım oluyorsam ne mutlu bana.Hocamızı mahcup etmememek için elimden geleni yapacağım" ''FENERBAHÇE LİGİN SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDE OLACAKTIR'' "Fenerbahçe üstüne koyan bir takım. Hoca da motive edici bir hoca. Özellikle derbilerde çok iyiler bu belli oluyor. Tecrübeleri ortada ve Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır"