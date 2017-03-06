TÜRKİYE Bilardo Şampiyonası rekor katılım ve büyük bir heyecan ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor. Maritim Pine Beach Oteli Convention Center'da düzenlenen şampiyonada 3 bant kadınlar ve gençlerde Şampiyonlar belli oldu. Gençlerde 2016'yı şampiyon tamamlayan Arda Güngör, Alperen Emin Cebeoğlu karşısında mağlubiyet yaşadı. Cebeoğlu mücadeleyi 30-27 kazanarak 2017 yılı 1. Etabını önde tamamladı. Kadınlarda ise şampiyonluklara ambargo koyan Gülşen Degener, Ayşegül Fendi ile karşılaştı. Degener mücadeleden 30-22 galip ayrıldı.
(Görüntülü Haber) 3 bant bilardo gençlerde Cebeoğlu, kadınlarda Degener 1. etabın şampiyonu
TÜRKİYE Bilardo Şampiyonası rekor katılım ve büyük bir heyecan ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor. Maritim Pine Beach Oteli Convention Center'da düzenlenen şampiyonada 3 bant kadınlar ve...
06 Mart 2017 Pazartesi 19:36
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