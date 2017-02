(Görüntülü Haber)3 Bant Bilardo Dünya Kupası sona erdi

Bursa etabını Belçikalı sporcu Caudron kazandı Caudron: ''Türkiye bana şans getiriyor'' Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan: ''Final maçı kısa bittiği için tadı damağımızda kaldı'' Uğur DEMİRKIRDI - Mustafa AKIN / BURSA,() 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, oynanan final maçı ile son buldu. Belçikalı Caudron, Hollandalı Jaspers'ı 40-14 mağlup ederek Bursa etabını şampiyon olarak tamamladı. Geçen yıl Bursa'da finalde kaybeden Caudron, müthiş bir performans göstererek 7 ıstakada 40 sayıya ulaştı ve kupayı kazandı. Caudron, "Türkiye'yi sevmeme gibi bir lüksüm yok, bana şans getiriyor" dedi. CAUDRON: ''TÜRKİYE BANA ŞANS GETİRİYOR'' Geçen yıl finalde kaybettiğini ve bu sene şampiyon olduğunu dile getiren Caudron, ''Mutlu olmamam mümkün değil, inanılmaz bir skor elde ettim'' diye konuştu. Bu sene de bir Türk kulübünde yer alıp almayacağı sorulan Belçikalı oyuncu, ''Her zaman olabilir. Geçen sene Gaziantepspor Kulübü ile bazı sorunlar yaşadık ama bundan sonra her yıl olabilir. Belki seneye belki bu yıl her zaman Türkiye'ye aidim. Türkiye'yi sevmeme gibi bir lüksüm yok, bir senede 5 defa geliyorum, çok değerli de arkadaşlarım var. Türkiye bana şans getiriyor'' şeklinde konuştu. BİLARDO FEDERASYONU BAŞKANI ERSAN ERCAN: ''FİNAL MAÇI KISA BİTTİĞİ İÇİN TADI DAMAĞIMIZDA KALDI'' Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ise, ''Dünya kupaları tarihinin en kısa finali oldu herhalde. Ben iki değerli sporcu çıktığında çok güzel bir final olacağını düşünmüştüm ama bu kadar güzel ve kısa olacağını tahmin edemezdik. Jaspers de çok güzel gitti ama Caudron bütün hünerlerini gösterdi ve yedi ıstakada olayı bitirdi. Güzel bir maç izlediğimiz için memnunum ama kısa bittiği için tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Turnuvayı alnımızın akı ile bitirdiğimiz için de mutluyum" diye konuştu.