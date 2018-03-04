Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

(Görüntülü Haber) 25'nci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nda Türkiye 25 madalya kazandı

Mithat ABAKAN - Ercan ATAMANAVGAT(Antalya),()  Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen 25'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nda Türk sporcuları 7 altın, 5 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı. Manavgat'ın...

Mithat ABAKAN - Ercan ATAMANAVGAT(Antalya),() 
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen 25'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nda Türk sporcuları 7 altın, 5 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı.
Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezinde bir otelde Türk Judosunun kurucularından Nazım Canca adına geleneksel olarak 25 yıldır yapılan turnuvaya 23 ülkeden 142 kadın, 223 erkek sporcu katıldı. Toplam 365 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye'yi 76 erkek, 68 kadın olmak üzere 144 sporcu temsil ediyor.
Son gün müsabakalarında 8 sıklette tatamiye çıkan judocularımız, kadınlarda 2 altın, 1 gümüş ve 6 bronz, erkeklerde ise 1 altın ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.
İki gün süren turnuvada Türkiye genel toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplamda kazandığı 25 madalya ile turnuvada madalya sıralamasında birinci oldu.
İkinci günde dereceye giren sporcular şöyle
KADINLAR
57 kg  1.Hasret Bozkurt (Türkiye),  2. KhanifaTugusheva (Kazakistan), 3. Habibe Afyonlu (Türkiye), 3. Dilay Tekin (Türkiye)
63 kg 1. Katarina Kristo (Hırvatistan), 2.Lidia Brancheva (Bulgaristan), 3. Kristina Sotnikova (Kazakistan), 3. Ayten Yeksan (Türkiye)
70 kg 1. Margarita Gritsenko (Kazakistan), 2. Merve Topoğlu (Türkiye),  3. Tatiana Brita (Fransa), 3. Serdem Daharlı (Türkiye)
+70 kg 1. Mine Kalender (Türkiye), 2. Bianca Prodan (Romanya), 3. Sevda Taşlı (Türkiye), 3. Hilal Öztürk (Türkiye)
ERKEKLER
73kg . 1.Keagan Young (Kanada), 2. Batyrkan Sakenov (Kazakistan), 3. Ganijon Ganiev (Tacikistan), 3.  Nika Zoidze (Gürcistan)
81 kg 1. Ayan Baigazy (KAZ), 2. İbrahim Aghakishiyev (AZE), 3. GiorgiSherazadisvhili (GEO),  3. Ahmet Çuhadar (TUR)
90 kg  1. Bekarys Saduakas (Kazakistan),  2. Yagup İsmayilzada (Azerbaycan), 3. Ememrizo Kurbonov (Tacikistan), 3. Adam Kuandykov (Kazakistan)
+90 kg 1. Ömer Aydın (Türkiye), 2. Tougrul Salmanov (Azerbaycan), 3. Giorgi Revazishvili (Gürcistan), 3. Yermukhan Yestay (Kazakistan)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314