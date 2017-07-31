(Görüntülü Haber) 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu'nda Şampiyon Almanya ve Rusya

Mersin'de, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu'nda şampiyonluğu Rusya ve Almanya elde etti. Mersin Marina'da düzenlenen Plaj Voleybol Turu'nun dördüncü ve son gününde, çeyrek final, yarı final ve final maçları oynandı. 21 ülkeden 48 takımda toplam 96 sporcunun ter döktüğü organizasyon vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyonda, erkekler finalinde Rusya ve Norveç karşı karşıya geldi. Rus takımında mücadele eden Igor Velichko ve Maxim Sivolap ikilisi, Norveçli Lars Tveit Retterholt ve Daniel Bergerud ikilisini oyunun geneline yaydıkları üstün performansları ile 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Sırbistan'da Estonya'yı 2-1 yenerek 3'ncü oldu. Kadınlarda ise, Almanya takımından Katarina Schillerwein ve Cinja Tillmann ikilisi, Belçikalı rakipleri Liesbeth Mouha ve Katrien Gielen'e fileyi dar etti. İyi koordine olan ikili, Belçika takımını 2-0 yenedek şampiyonluğa adını yazdırdı. Ukrayna'da Rusya'yı 2-0 mağlup ederek 3'üncü oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı maçlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, seyir zevki yüksek oyunların çıkması organizasyonun da heyecanını arttırdı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.