(Görüntülü Haber) 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri kura çekimi yapıldı

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele edeceği 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions' Cup) Finalleri'nin Kura Çekimi İstanbul'da yapıldı. TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde yer alan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı, Türkiye Amatör Spor Konfederasyonları Başkanı ve aynı zamanda da turnuva elçisi olan Ali Düşmez, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, UEFA Milli Takımlar Müsabakaları Müdürü Lance Kelly, finallerde mücadele edecek 8 takımın sorumluları, konuklar ile TFF yetkilileri katıldı. "BU TURNUVAYI İLK KEZ ÜLKEMİZE GETİRDİK" Kura çekiminden önce bir konuşma yapan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, turnuva elçisi Ali Düşmez, şunları ifade etti: "UEFA'nın sayın direktörü ve mesai arkadaşları, sayın Kaymakamım, Belediye Başkanlarım, kulüp başkanları, Amatör Spor Konfederasyonu'nun değerli başkanları, mesai arkadaşlarım, değerli basınımız hepinizi selamlıyorum. Hoşgeldiniz demek istiyorum. Futbol insanlarla güzelleşiyor. Ama amatör futbolun çok daha güzelliği var. Çünkü samimi duygularla ve maddi olanaklar olmadan yapılan etkinlik. O bakımdan özellikle Türkiye'de oynanan 98 bin müsabakanın 2500'ü hariç amatör müsabaka olarak oynanıyor. 5 bin amatör spor kulübümüz var. Hemen hemen 17-18 bin kadar takımımız var. 296 bin civarında faal futbolcumuz var. Çok büyük bir futbol ordusu Türkiye'de bu güzel oyuna renk katmaya devam ediyor. Tabi böyle bir organizasyon 1999'dan beri yapılıyor. Türkiye 6 kez bu turnuvada yer buldu. 14 bölgeden çıkan şampiyonla Türkiye'de birinci olan ilk ayağa gidiyor. İstanbul Karması 8 takıma kaldı. 8 takım da evsahibi olabilirdi. Biz Türkiye Futbol Federasyonu bu işe gönül verdik. Başta Yıldırım Demirören Başkanım ve Yönetim Kurulumuz çok istedik; turnuva Türkiye'ye geldi. Çok da mutluyuz. Biz futbol ülkesi olduğumuzu biliyoruz ve tüm dünyaya bunu göstermek istiyoruz. İkincisi bizim ülkemiz çok güzel. 3 ilçeyi seçtik. Sarıyer, Beykoz ve Ümraniye'de oynanacak bu maçlar. Hem rakiplerimiz, hem dostlarımız bu güzel yerleri görsün istedik. 1999'dan beri devam eden bu turnuvada İrlanda Federasyon Başkanı Jim Boyce amatörlere böyle bir fikri ortaya atarak bu güzel oyunda amatörlerin sahne almasını sağlamıştır. Kendisini minnetle anıyoruz. Bugün ASKF Başkanımız burada. Bu işe ne kadar önem verdiğimizi gösteriyoruz. 40 şehirden yöneticilerimiz burada. Bu turnuvaya verdiğimiz önem ortadadır. Şu anda TFF Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve yönetici arkadaşlarımız 2024 Avrupa Kupaları adaylığı için bu sabah başvuruda bulundular. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Başkanımın selamlarıyla bu mesajı vermeyi düşünüyorum. Hem ülkemize hem futbol ailesine hayırlı olsun diyorum. Bu turnuvayı ilk kez ülkemize getirdik. Bir başarımız daha var. Şampiyonluk başarımız yok. Ama 2 sene evvel Ankara Bölge Karmamızın Fair-Play ödülüne örnek gösterilmesi ve ödülü alması bizim için her şeyden önemli. Şunun için önemli. Biz önümüzdeki günlerde bir projeye el atacağız. O projemiz de "Galibiyet her şey değildir"… Bu söylemin çok vücut bulacağını düşünüyoruz. Bu sebeple Ankara'nın Fair-Play ödülünü kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Çok şey konuşabiliriz ama bugün ülkemizde ev sahibi olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bizim ülkemiz güzel bir ülke. Futbolu seven bir ülke. Misafirperverliğiyle tarih boyunca anılmış bir ülke. Biz de çok acele ediyoruz. 8 takıma en üst düzeyde misafirperverlik gösterelim. Onları seyredelim ama ülkemize de misafirperverliği gösterelim. Bunun için sabırsızız. İyi olan kazansın. Hepinize saygılar, sevgiler ve hürmetler sunuyorum. "TFF ÇOK KARARLI VE BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE BU TURNUVAYI DÜZENLİYOR" UEFA Milli Takımlar Müsabakaları Müdürü Lance Kelly ise şu şekilde konuştu: "Amatör futbol çok göz önünde değil ama futbolun temellerini oluşturuyor. En fazla katılımcı sayısına sahip olan amatör futbol; futbolun olmazsa olmazıdır. Finallere kalan 8 takımı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Regions Cup özel bir organizasyon ve böyle bir amatör futbol turnuvasını sadece UEFA düzenliyor. Bu yüzden bizim için çok önemli. Katılan 8 takım ile TFF bu turnuvayı organize ediyor. TFF çok kararlı ve bilinçli bir şekilde bu turnuvayı düzenliyor. Temmuz'da düzenlenecek bu turnuvanın son derece iyi bir organizasyonla çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Bütün katılımcı takımlara başarılar diliyorum." Finallerde Türkiye'yi temsil edecek İstanbul Bölge Karması'nın oyuncularından ve elemeler esnasında başına darbe alarak hayati tehlike geçiren Mert Arslanalp de Ali Düşmez ve Lance Kelly ile birlikte kura çekimini gerçekleştirmek için salonda yer aldı. Arslanalp, kura çekimine geçilmeden önce yaşadığı hayati sakatlıkla ilgili şunları ifade etti: "Turnuvanın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Bir önceki tur çok çekişmeliydi. Bir sonraki tur da çok çekişmeli olacaktır. Ev sahibi biziz. Gönül armamızdan yana. Herkese başarılar diliyorum. Umarım hak edenin kazandığı bir turnuva olur. Başıma çok talihsiz bir olay geldi. Ama sağ olsunlar Ali Düşmez başkanım ve yöneticilerim destek oldular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hocama mesajım var. O formayı tekrar geri almak istiyorum." İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Tüm konuşmaların ardından, 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri Kura Çekimi yapıldı. Finallerde mücadele edecek 8 takımın 4'erli olarak 2 gruba ayrıldığı kura çekimi sonunda, ev sahibi Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, Ingulec Kirovograd Bölgesi (Ukrayna), Zagreb (Hırvatistan), Lizbon (Portekiz) ile birlikte A Grubu'nda yer aldı. B Grubu'nda ise Castilla y Leon (İspanya), Olomouc Bölgesi (Çek Cumhuriyeti), 2. Bölge (İrlanda Cumhuriyeti), Güney Bölgesi (Rusya) eşleşti. Turkcell'in sponsor olduğu turnuva, Temmuz ayında düzenlenecek Turkcell'in sponsor olduğu ve 1-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'ndeki müsabakalar, İstanbul'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu ve Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonunda A ve B Grubu'nu birinci olarak tamamlayacak takımlar, 9 Temmuz'daki finalde mücadele etmeye hak kazanacak. 2 senede bir organize edilen ve bu yıl, 10. kez düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası, UEFA'nın amatör futbol dalındaki tek organizasyonu ve turnuvası olarak dikkat çekiyor. Kendi ülkelerindeki elemelerde birinci olan amatör takımlar, UEFA Bölgeler Kupası elemelerinde ülkelerini temsil etmeye hak kazanıyor. İstanbul Bölge Karması, Türkiye'de yapılan amatör bölge karmaları arasındaki elemelerde birinci olarak, 2016/17 UEFA Bölgeler Eleme Turu'nda Türkiye'yi temsilen mücadele etmeye hak kazanmış, elemelerde de gruptan lider çıkarak finallere yükselmişti.