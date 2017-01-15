(Görüntülü Haber) 2- Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

"Burada hakem terörü var" "Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Siyasilere sesleniyorum bunlara müdahale edin terörü bu resmen" "Sayın Başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar" "Ben hapishaneye girdim, Kulüpler Birliği'nden 1 kişi ziyaret etti mi? Etmedi. Ben niye katılayım Kulüpler Birliği zirvesine? "Tehlike görüyorum. Birlik beraberlik için ses çıkartmıyoruz" Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sahalarında Adanaspor ile 2 - 2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Adanaspor'u tebrik eden Yıldırım, "Bu soğuk havada taraftarlar gelebildiği kadar maça gelebiliyor ama maalesef birkaçı hariç oyuncular bunun idrakında değil" dedi. Daha sonra hakem hatalarına değinen Başkan Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı; "İlk devrede 2-3 takım hariç, diğer takımlara hakem hataları yapıldı. Hakem camiasında gruplaşmalar var. Hakemlere para verilsin diye destek veren başkandım. Kafaları rahat olsun, onlar da sahada mutlu maç idare etsin diye. Şimdi bakıyoruz hiçbir hakem ceza almıyor. Eskiden hakemler ceza alırdı. Daha 6. dakikada penaltı var. Bunu vermeyip maçın kaderi ile oynuyorsun. İlk yarıda penaltımız verilmedi. Maçın kaderiyle oynuyorsunuz. Bütün emekler boşa gidiyor. Burada hakem terörü var. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Siyasilere sesleniyorum bunlara müdahale edin terörü bu resmen. Bana ceza vermeniz olayı çözecekse, ben hiç gelmeyeyim. Ama söyleyeceğiz doğruları, yanlışları. Türk sporu böyle gitmez. Sayın Başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Dün Aykut Hoca konuşuyor, yanlış mı konuştu? Doğru. Bugün de Ümit (Özat) Hoca konuşmuş. Yanlış mı? Değil. Başkanlar konuşuyor, yanlış mı, değil. Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Almanya hatırlayın, 2000'lerde hiçbir oyuncusu yoktu. Belçika, Macaristan öyle. Planlar doğrultusunda Almanya'da 150-200 oyuncu. Herkes para peşinde. Böyle iş olmaz. Çok yazık. Bu kadar paralar harcanıyor. Hiçbir şey yok. Böyle düzen olur mu? "Kulüpler şu kadar para alıyor, bu kadar para alıyor" diyorlar. TRT'de bir tanesi çıkıyor, çok akıllı ya, Fenerbahçe yayından 10 milyon dolar alıyor diye konuşuyor. 30 milyon TL alıyoruz ya. Böyle sistem olmaz beyler, sizler de bu çarkın içinden çıkın. Hatır gönül muhabbet işine girmeyin. Medyaya genel söylüyorum. Türk Milli Takımı bu sistemde başarılı olamaz. Yerli oyuncuların hepsi kendini atlamış zannediyor. Bir gelişme yok yani. Ben hapishaneye girdim, Kulüpler Birliği'nden 1 kişi ziyaret etti mi? Etmedi. Ben niye katılayım Kulüpler Birliği zirvesine?. Bu stat dolu olsaydı bugün taraftar sahaya inerdi ya bu hakem yüzünden. Tehlike görüyorum. Birlik beraberlik için ses çıkartmıyoruz. Ama Federasyon onlara bir şey yapmıyor. Biz konuşunca ceza alıyoruz. Hakem hataları cezalandırılmalı. Bunu devletin en üst kademelerine kadar taşıyacağım. Hep hata var hep hata var. Hata yapan ceza alacak." Mehmet Ekici konusuna da değinen Yıldırım, "Bu futbolcuyla görüşen kulüpler vardı. 'Eğer Fenerbahçe isterse görüşelim' dediler, biz de görüştük. Aatif ve Fernandao'yu istediler bizden. Biz de Fernandao'yu veremeyeceğimizi söyledik. Aatif ve 500 bin Euro önerdik. Ama Aatif gitmedi. Son olarak dün 2 milyon Euro önerdik kabul etmediler. Trabzon'un oyuncusuna karışamayız. Sezon sonunda konuşulur. Çocuk tercihinin Fenerbahçe olduğunu söylüyor. Kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket ediliyor. Birçok kulüpten birçok futbolcu gelmek istiyor. Hepsini divanda açıklayacağım" şeklinde konuştu.