Saki Kanatlar 1. olurken, Melih Dağaş 2. oldu Edirne'de bilardo heyecanı devam ediyor 3 bantta grup maçları tamamlandı ve son 16'da eleme maçlarına geçildi Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek Uğur DEMİRKIRDI, Mustafa AKIN - Edirne Bilardo'da Türkiye Şampiyonası'nın ilk kazananları belli oldu. Halk arasında Amerikan diye bilinen, camianın cepli bilardo diye adlandırmaya başladığı 14+1 pool bilardoda Saki Kanatlar birinci olurken, Melih Dağaş klasmandaki 2.'liğini korudu. Mehmet Bakıcı 3., Ferdi Özdemir de 4. oldu. 9 top müsabakaları ise devam ediyor. Türkiye 3 bant bilardo ve 9 top pool bilardo final etabında sona yaklaşılıyor. Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla Margi Otel'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası final etabında 32 sporcu ile başlayan 3 bant finallerinde grup maçları tamamlandı ve son 16 maçları başladı. 4 masada aynı anda oynanan müsabakalarda bu akşam çeyrek final maçları da tamamlanmış olacak. Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek.
(Görüntülü Haber) 14+1 Pool Bilardoda Türkiye Şampiyonası sona erdi
Saki Kanatlar 1. olurken, Melih Dağaş 2. oldu Edirne'de bilardo heyecanı devam ediyor 3 bantta grup maçları tamamlandı ve son 16'da eleme maçlarına geçildi Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın...
22 Aralık 2016 Perşembe 12:38
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