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(Görüntülü Haber) 14+1 Pool Bilardoda Türkiye Şampiyonası sona erdi

Saki Kanatlar 1. olurken, Melih Dağaş 2. oldu Edirne'de bilardo heyecanı devam ediyor 3 bantta grup maçları tamamlandı ve son 16'da eleme maçlarına geçildi Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın...

Saki Kanatlar 1. olurken, Melih Dağaş 2. oldu Edirne'de bilardo heyecanı devam ediyor 3 bantta grup maçları tamamlandı ve son 16'da eleme maçlarına geçildi Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek Uğur DEMİRKIRDI, Mustafa AKIN - Edirne Bilardo'da Türkiye Şampiyonası'nın ilk kazananları belli oldu. Halk arasında Amerikan diye bilinen, camianın cepli bilardo diye adlandırmaya başladığı 14+1 pool bilardoda Saki Kanatlar birinci olurken, Melih Dağaş klasmandaki 2.'liğini korudu. Mehmet Bakıcı 3., Ferdi Özdemir de 4. oldu. 9 top müsabakaları ise devam ediyor. Türkiye 3 bant bilardo ve 9 top pool bilardo final etabında sona yaklaşılıyor. Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla Margi Otel'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası final etabında 32 sporcu ile başlayan 3 bant finallerinde grup maçları tamamlandı ve son 16 maçları başladı. 4 masada aynı anda oynanan müsabakalarda bu akşam çeyrek final maçları da tamamlanmış olacak. Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek.

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