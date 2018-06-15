Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin büyükelçileri, Dünya Kupası maçlarının başlaması nedeniyle kendi ülkelerinin formalarını giyerek bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Güterres'in, Güvenlik Konseyi salonuna üstünde hakem forması ve düdük çalarak girmesi gülüşmelere yol açtı. Güterres, futbol topunu Dünya Kupası maçlarında Suudi Arabistan'a karşı 5-0 galip gelen Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'ya teslim etti. Cebindeki sarı kartı da gösteren Güterres, kırmızı kartı olup olmadığını soran gazetecilere, "Var ama kırmızı kartı çıkarmasam daha iyi olacak" karşılığını verdi. Güvenlik Konseyi takımına, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak da eşlik etti. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Üyelerin bir araya gelmeleri - Ülke formalarıyla fotoğraf çektirmeleri - Detaylar
(Görüntülü) Güvenlik Konseyi sahada 1
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin büyükelçileri, Dünya Kupası maçlarının başlaması nedeniyle kendi ülkelerinin formalarını giyerek bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Güterres'in,...
15 Haziran 2018 Cuma 06:33
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