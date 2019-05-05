(Görüntülü) Güreş Lig Kurul Başkanı Sadettin Yücel: Türk hakemleri dünya güreşine yön veriyor

"Güreş Türk sporunun lokomotifi" Nesrin AYDIN-Fatih POYRAZ / ANKARA,() - Türkiye Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlendi. 28 yıl boyunca yurt dışı ve yurt içi şampiyonalarda hakem olarak görev yapan, 2017 yılında Paris'te 'Altın Düdük' ile ödüllendirilen Türkiye Güreş Federasyonu Lig Kurul Başkanı Sadettin Yücel, altyapı ve Türk hakemlerinin gelişimini Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. Altyapı olarak 11-15 yaş arası federasyonun verdiği katkılarla çok güzel bir iskelet oluştuğunu belirten Sadettin Yücel, "Geçen hafta bu kategorinin serbest stilini yaptık. Harika güreşçilerimiz var. İlk 4'e girenler kampa alınacaklar. Kampın sonunda da Avrupa Şampiyonası var. Şimdi bu hafta da grekoromenin Türkiye Şampiyonası var. Şimdi burada her kiloda gruplardan 10'ar kişi geldi. 3 gruptu, her grupta yaklaşık 400 sporcu vardı 1200 sporcunun içinde grupta dereceye giren sporcular buraya Türkiye Şampiyonası'na geldiler. Burada gördüğünüz sporcular direkt buraya gelmediler. 1500 sporcunun içerisinde milli takıma seçilen sporcular tabi ki başarılı olacaktır. Türk güreşi şu anda en güzel günlerini yaşıyor. Alt yapımız emin ellerde. Alt yapı ne kadar iyi olursa tabi ki büyüklerde bizi temsil edecek sporcular işte burada. Hocalarımız teknik ekibimiz alt yapıya çok önem veriyorlar. Güreş eğitim merkezlerimiz var. Güreşin eğitimi ile ilgili çok güzel işler yapılıyor" ifadelerini kullandı. "GÜREŞ TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİ" Şu anda üst seviyede 5 Türk hakeminin bulunduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu Lig Kurul Başkanı Sadettin Yücel, " İbrahim Cicioğlu, Dünya Güreş Birliği'nin hakem hocası. Onun yanında 4 hakemimiz daha olimpik kategoride yer alıyor. Biri de benim oğlum, ona devrettik mesleği. Dünya güreşinde Türk hakemleri çok iyi bir seviyede. Hakemliğin ince noktalarını bizim hakemlerimiz öğretiyor. Hangi şampiyonaya gidersek bizim hakemlerimiz final maçlarını yönetiyorlar. Voleybolda, basketbolda hakemler yarı final, final maçlarını yönettiklerin de haber oluyor. Ama bizim güreşte kazanılan altın düdükler, yönettikleri final maçları konu bile olmuyor. Bundan dolayı üzgünüm. Gerçekten çok güzel işler çıkarıyor bizim Türk hakemlerimiz. Güreş şu anda Türk sporunun lokomotifi. Olimpiyatlarda bile yüzümüzü güldüren tek branş. Eski şampiyonlarımız sadece alkışa güreş yapıyorlarmış. Diğer branşlarda 'Türkiye, Türkiye' sloganımız varsa bu dünyaya bizim Türk güreşçilerimiz öğretti. Sidney Olimpiyatları'nda sabaha karşı televizyon seyrediyorum, spiker bütün ülkeleri tanıyor, sıra Türkiye'ye geldiğinde 'İşte güreşçi bir millet Türkiye' diye anons ediliyor. Bizi güreşçi bir millet olarak tanıyorlar. Alt yapı emin ellerde, çok iyi güreşçiler yetişiyor. 5 sene sonra bunlar büyükler takımın iskeletini oluşturacak. Burada olan çocuklar 5 yıl sonra Dünya Şampiyonalarında, olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirecekler" şeklinde konuştu.