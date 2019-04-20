(Görüntülü) Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz: Güreş, bayrağı yere düşürmez

Ercan ATA- Levent YENİGÜN / ANTALYA,()





Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, 70 yıldan sonra kazanılan başarının ilk olduğunu söyleyerek, "Öncelikle bu başarıdan dolayı ülke olarak, güreş federasyonu olarak çok mutluyuz'' dedi.



1949'dan sonra 70 yıl aradan sonra ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'nda 6 tane altın madalya toplamda da 16 madalya gümüş bronz olmak üzere, bizi gelecekle ilgili çok önemli ölçüde mutlu etmiştir. Çok önemli bir başarıdır güreş tarihinde. 70 yıl aradan sonra bu başarı ciddi önemli bir başarı. Ben bu başarıda öncelikle sporcu kardeşlerimi, teknik ekibi, federasyon başkanımı, ekibin bir parçasıyız güreş federasyonu olarak elimizden geldiği kadar güreşin başarısı için mücadele etmeye devam ediyoruz. Ben hepsini canı gönülden tebrik ediyorum, onlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



"ALTYAPI OLMAZSA OLMAZIMIZ"



Altyapıyı araç gereç, tesis anlamında da önemli bulduğunu belirten Tahir Yılmaz, "Altyapı zaten olmazsa olmazımız. gelecekte ülkemizi 2024,2028'deki olimpiyatlarda temsil edecek bugün buradaki turnuva, 1 hafta önce yaptığımız yıldızlar zafer turnuvası , bugün burada yaptığımız gençler şampiyonlar turnuvası bizim için bir göstergedir. Olimpiyatlara aday, değerli bulduğumuz sporcuları kontrol altında tutup, hem kulüp hem milli takım hem federasyon açısından tabi ki de önümüzde bir veri oluşturacak 2024 ve 2028 olimpiyatları için. Önemsiyoruz çünkü güreşin geleceği bunlar, yıldızlar ve gençler kategorisi. O anlamda şimdi geçen hafta yıldızları yaptık, önümüzde kamp ve turnuva hazırlığından sonra Avrupa Şampiyonası'na iştirak edecek bu takımlar. Yıldızların Avrupa Şampiyonası İtalya'da, haziran ayının başlarında. Bu şampiyonlar turnuvası da İspanya'da yine haziranın ortalarında. Bizim amacımız tabi ki altyapı diyoruz ama şampiyonadaki madalya sayımızla altyapının güçlü olup olmadığının orada ispatı olacaktır. Bizim teknik ekiplerimiz, teknik kadrolarımız bu işle ilgili yoğun çalışma içerisindeler. Bu şampiyonadan sonra yine turnuvaya geçecekler. Turnuvadan sonra kamp yapacaklar. Biz burada sıkletlerin en iyilerini tespit edip, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek en güçlü sporcuları oluşturacağız. Güreş hiçbir zaman bayrağı yere düşürmez inşallah. Geçmişte olduğu gibi bugün de tarih yazmıştır. Bundan sonra da tarih yazmaya devam edeceğine biz bütün inancımızla bunu böyle biliyoruz, böyle görüyoruz. Biz de bu inanç doğrultusunda elimizden geldiği kadar güreşi üst seviyeye taşıyabilmek adına çaba sarf ediyoruz. Ama şunu biliyoruz çıta çok yükseldi, işimiz daha zor. Yükselen çıtanın altına düşmemek birinci hedefimiz. Hep üzerine koyarak federasyon başkanımız Musa Aydın göreve geldiği günden itibaren madalya sıralaması olsun, güreşin her alanında üstüne koymuştur. Bugünden sonra da üstüne koyarak devam edeceğine inanıyorum inşallah" ifadelerini kullandı.