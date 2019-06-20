(Görüntülü) Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek

''2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' "Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık'' ''Bayanlarımız Dünya'nın gündeminde'' Ercan ATA- Nesrin AYDIN /ANKARA, () Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na 399 gün kala, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Türk güreşinin son yıllardaki yükselişini, olimpiyat hazırlık sürecini ve madalya beklentilerini Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek, "6 serbest, 6 grekoromen, 6 bayanlar olmak üzere 18 güreşçi ile olimpiyatlara katılacağız. 1 sene kaldı ne yapalım diye bir gayretimiz yok. Biz yıllara yayarak 2016'dan beri olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Oldukça yeni isimler ekibimize kattık. İnşallah 2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. Güreşin hem ata sporu hem Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu ifade eden Musa Aydın, "Türk spor tarihine baktığımız vakit 94 madalyanın 63'ünü, 39 altın madalyanın 29'unu güreşte kazanmışız. Güreş bizim için çok önemli, halkımızın, bakanlığımızın, devlet büyüklerimizin beklentisi de yüksek. Burada bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Biz bunun farkındayız. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu. "AVRUPA OYUNLARI, OLİMPİYAT PROVASI OLACAK" 2019 Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük başarıya imza attıklarını belirten Aydın, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. 1949 yılından sonra yani 70 yıl aradan sonra 6 şampiyon çıkarttık. Gerçekten çok büyük bir başarı ben hem sporcularımızı hem teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Avrupa Oyunları var. Avrupa Oyunları tabi olimpiyatların bir provası. Herhangi bir şampiyona niteliğinde bir değer taşımamaktadır ancak önemli bir prova. Esas en büyük hedef Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e giren sporcu olimpiyat vizesi alacak. Biz de bu şampiyonaya çok önem veriyoruz. Bütün hazırlıklarımızı Dünya Şampiyonasına göre yapıyoruz. 6 serbest, 6 grekoromen, 6 bayanlar olmak üzere 18 güreşçi ile olimpiyatlara katılacağız. Bizim hedefimiz dünya şampiyonasında kotaların tamamını almak. Hepsini alamazsak daha sonra Avrupa ve Dünya kotası var. O kotalara katılmış olacağız. Ama ben inanıyorum ki yüksek düzeyde kota alacağız ve 1 yıl öncesinden hazırlığımızı rahat bir şekilde yapmış olacağız. Biz her anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. "EN BÜYÜK SIKINTIMIZ ÇALIŞMA PARTNERİ BULMAK" Başkan Musa Aydın, partner konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Taha, Rıza ve Yasemin'in özellikle 3 ağır sıkletimizin partner sıkıntısı var. Taha'nın partner sıkıntısını çözdük. Rıza tabi duruyor, Yasemin'e partner bulamadık. Bu konuda teknik ekibimizle birlikte çalışmaları yapıyoruz. Rıza için düşündüğümüz tabi Lopez. Ön görüşmelerimizi yaptık, mutabakat sağladık. Onlar da Küba Federasyonu olarak izin verirlerse, dünya şampiyonası önce gelip bizimle çalışma yapacak. Bizim burada hedefimiz Rıza'yı şampiyon yapmak. Burada Rıza'nın önünde Lopez büyük bir engel. Rıza, Lopez'le çalışırsa, Rıza kendini geliştirecek çünkü gerçekten 1-2 sıklet üstte Lopez yani daha güçlü bir sporcu. Bizim avantajımız Rıza genç, Lopez yaşlı. Eğer birlikte çalışırlarsa Rıza'nın gelişeceğini, Lopez'i çözeceğini ve dünya şampiyonasında Rıza'nın galip geleceğini düşünüyoruz. Bunun için Lopez üzerinde duruyoruz. Lopez'in dışında da partnerler var ancak yeterli değil. Yeterli olmadığı için bizim burada en büyük hedefimiz Lopez'i getirerek, Rıza ile antrenman yaptırmak, bunu da sağlayacağımıza inanıyorum. Yasemin ile ilgili gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü o sıklette Amerikalı, Çinli, Ukraynalı, Belaruslu, Alman var. En son olarak bunlarla konuşarak, anlaşarak partner sorununu çözmeye çalışacağız. Başka türlü işimiz zor. O sıklette Ayşegül ile Yasemin arasında çok büyük bir fark var. Ayşegül'ün Yasemin'e partnerlik yapması mümkün değil bu anlamda çalışmamız var. İnşallah en kısa zamanda çok vakit kaybetmeden bu sorunu çözeceğiz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2020 Tokyo'da da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz." "MADDİ ANLAMDA SIKINTIMIZ YOK" Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın güzel bir bütçe verdiğini söyleyen Musa Aydın, "Öncelikle ben Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Maddi anlamda bir sıkıntımız yok. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne, bizim milli takım kamplarımızda psikoloğumuz, diyetisyenimiz, kondisyonerimiz, fizyoterapistimiz, doktorumuz, masörümüz var. Geçmiş yıllara baktığımız zaman bütün bu görevleri sadece masörler üstleniyordu. Ben Avrupa Şampiyonası'nda 3-5 maçını kaybeden güreşçimiz Fatih Başköy'ün yanında hemen psikoloğumuzu görüyorum bu çok önemli. Biz 5 yıldır bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Gerekli seminerlere de gönderiyoruz. Arkadaşlarımızda fedakarca çalışıyorlar, güreşçilerimizle milli takım kamplarında birlikte kalıyorlar. Özellikle bizim sporumuz sıklet sporcu olduğu için diyetisyene çok ihtiyacımız var. Kilo düşme değil de kilo ayarlama yapmamız lazım. Bu anlamda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Mesela Mustafa Kaya'nın geçmiş alışkanlıkları vardı. Son 1 haftaya 4-5 kilo ile giriyordu. Son hafta çok zorlanıyordu kilo düşmekte ve başarısız oluyordu. Orada amaç artık madalya değil de tartıdan geçip güreşmeye dönüyordu" ifadelerini kullandı. "DÜNYA'DA TÜRK GÜREŞİ KONUŞULUYOR" Musa Aydın, hiçbir eksikleri olmadan çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve "Yılda 2 defa sporcularımızı performans testlerine sokuyoruz. Sağlık testlerine tabi tutuyoruz. Olimpik kurulla bunları değerlendiriyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok, çalışmalarımız devam ediyor. Eksikliğimiz sadece partner eksikliği. Bayan güreşimize baktığımız zaman bir tek Elif Jale Yeşilırmak'ın derecesi vardı Avrupa ve Dünya'da şu an eğer serbestte, grekoromende bir beklentimiz varsa aynı beklenti hatta daha fazlası bayan takımımız için oluştu. Çünkü bayanlar çok büyük bir mesafe kat ettiler. Dünya'nın gündeminde bizim bayanlarımız. Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) toplantıda Türk güreşinin son yıllardaki çıkışının ve başarısının konuşulduğunu ifade etti. Türk güreşi çok büyük bir çıkış ve ivme yakaladı. İnşallah bu başarımız ekip çalışmasıyla devam edeceğine inanıyorum. Sporda en büyük hedef olimpiyatlardır. Biz bu bilinç içerisindeyiz. 1 sene kaldı ne yapalım diye bir gayretimiz yok. Biz yıllara yayarak 2016'dan beri olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Oldukça yeni isimler ekibimize kattık. İnşallah 2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. "HEDEFİMİZ RİO OLİMPİYATLARI'NIN ÜZERİNE ÇIKMAK" Takımın madalya alma şansını değerlendiren Musa Aydın, "Bizim hedefimiz Rio'nun üzerine çıkmak. Mesela Süleyman Atlı şampiyon olabilir. Fatih Erdin de şampiyonluğa çok yakın bir isim. Grekoromende Lopez lobisini aşabilirsek Rıza şampiyonluğa çok yakın. Metehan Başar'ın çırpma tekniğini geliştirebilirsek yine yakın isimlerden biri. Kerem Kamal, Fatih Cengiz madalyaya yakın isimler. Bayanlarda Yasemin Adar şampiyonluğa çok yakın. Buse Tosun biraz maç stresini kaldıramıyor onu yenebilirse madalyaya ulaşabilir. Elif Jale, Evin Demirhan madalya çıkarabilecek sporcularımız. İnşallah 2016 Rio'yu aşarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.