(Görüntülü) Göztepe-Trabzonspor maçının ardından

Ünal Karaman: “Genç futbolcularımıza imkan verdik”

Kemal Özdeş: “İstifa çağrılarını normal karşıladım”

Onur ATIŞ / İZMİR, ()





Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Göztepe galibiyetiyle kötü gidişata son veren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Göztepe taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Karaman “Göztepe taraftarı kazanını ve oynayanı alkışlarla uğurladı. Çok anlamlı hareketti. Genç bir grupla mücadele ediyoruz. Her imtihanı imkan, her imkanı da imtihan gibi görüyoruz. Genç futbolcu kardeşlerimize imkan verdik. Acı çekecekler, çile çekecekler, gayret gösterecekler. Oldum demeyecekler. Yolun başındalar. Biz de onları alkışlayacağız, takdir edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz. Coşku haline bürünüp bu galibiyeti farklı noktaya çekmenin anlamı yok. Yaralarımızı sarıp tedavimizi yapıp salı günü Türkiye Kupası’nda turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.



ÖZDEŞ: “İSTİFA ÇAĞRILARINI NORMAL KARŞILADIM”



Trabzonspor’a evinde yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan ve taraftarın istifaya davet ettiği Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, gösterilen tepkilerin çok doğal olduğunu söyledi. Trabzonspor yenilgisinden dersler çıkaracaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Trabzonspor’u kutluyorum. Daha disiplinli ve doğru oynadılar. İlk 15 dakikalık bölümde pas trafiğini engelleyemedik. Geride oyun kurmaya çalışmak bizi etkisiz kıldı. Oyunu düzeltmişken, kornerler atmaya başlarken geriye düştük. Karambollerle bir şeyler yapmaya çalıştık. İkinci yarıda risk aldık. Kontrataklarla çok fazla pozisyon veremsek de penaltıyla beraberlik ardından bir gol daha yedik. Kazanma isteği pahalıya mal oldu. Kontra yakalamışken yanlış tercih bizi geri düşürdü. Şimdi ligin ikinci yarısında 5 maç kaybettik ama burada kalan maçlara bakmak geriyor, toparlanmak gerekiyor. Enerji yaratmak, geri dönüş yaratmak gerekiyor. Dersler çıkarmalıyız. Gelecek 11 maça bakmalıyız. Taraftarımızın istifa çağrısı çok normal. Ama bu tepkilerin son bölümde yapılması iyiydi. Normal karşılıyorum. Durumu düzeltmek bizim işimiz. Puan durumuna bakarsak tablo karamsarlık yaratır. Ancak camia her birimiyle bu gidişi tamir etmeli. Taraftardan yönetimine kalan 11 maça odaklanmak gerekiyor. Yerimiz de oyunumuz da buralar değil" dedi.