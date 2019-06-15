(Görüntülü) Göztepe'den coşkulu kutlama

Onur ATIŞ / İZMİR, ()





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar saat 22.00'yi gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar meşale şovun ardından havai fişek ve ışık gösterileriyle coştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katıldı. Göztepe Köprüsü'ne gelen Soyer, taraftara üçlü çektirip, tezahüratlarda bulundu. Göztepeli taraftarlar da Soyer'e sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular ise bu kez taraftarın arasında yer almadı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Göztepe'nin 94'üncü kuruluş yıl dönümünden detay görüntüler



-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kutlamalardaki görüntüleri



-Göztepeli taraftarların meşale şovu ve havai fişek gösterileri