(Görüntülü) Göztepe - Demir Grup Sivasspor maçının ardından -2

Onur ATIŞ / İZMİR () - Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, 3 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi . Uzğur, "Göztepe ile çok zorlu bir maça çıkacağımızı biliyorduk. Her iki taraf da kazanmak için oynadı. Göztepe, taraftarıyla burada güzel bir ambiyans oluşturuyor. Maça iyi başladık, golle başladık. Ancak tek olumsuz taraf attığımız her gol sonrası, kısa sürede duran toplardan kalemizde golle gördük. Bu psikolojimizi etkiledi. Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra müsabakayı galip bitirebilirdik. Maçtan önce sorulsaydı, 1 puan bizim için iyi diyebilirdik. Ama 3 puanı kaçıran taraf olduk. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



TUNA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise son düdüğe kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. "Motivasyonumuzun çok yüksek olduğu bir maç oynadık" diyen Tuna, "Son 3 haftaya girdik. Kazansaydık çok şey kazanacaktık. Kazandığımız tek şey bu akşam 1 puan. Bursaspor'un 1, Erzurumspor'un 2 puan önündeyiz. Bunun artı olup olmayacağını son 2 haftada göreceğiz. Göztepe geriye düştüğü maçları çevirmeyi başaramadı. İlk kez Konyaspor deplasmanında geriye düştüğümüz karşılaşmayı çevirdi. Bu akşam da Sivasspor'a karşı geri dönüşler yaptık. Bu yüzden istek, coşku ve arzu bizim için çok önemliydi" dedi.



Tuna, taraftarın tepki gösterdiği Tayfur'un basit hatalar yaptığını belirtti. Genç teknik adam, "Tayfur son 2 haftanın en iyilerinden biriydi. Tayfur'la yaptığımız basit hatalar oldu. Taraftarımızın Göztepe'yi her şeyden öte tuttuğunu biliyoruz. Son 2 haftayı milli mücadele gibi görüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursaspor deplasmanına çıkacağız. Ardından Ankaragücü ile oynayacağız. Kalıcı olmak için sahaya çıkacağız. Eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Jerome da bu akşam dizinden sakatlandı. Ancak mücadelemiz son düdüğe kadar sürecek. Birlikteliğimiz bizi Süper Lig'de tutacak" ifadelerini kullandı.