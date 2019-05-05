Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

(Görüntülü) Göztepe-Antalyaspor maçının ardından

Onur ATIŞ - Hande NAYMAN / İZMİR, ()   Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. İki takımın teknik adamları maç sonu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.  Antalyaspor...

Onur ATIŞ - Hande NAYMAN / İZMİR, ()


 

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. İki takımın teknik adamları maç sonu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısını çok kısa tuttu. Tecrübeli teknik adam, "Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bizimle inatlaşıyorlar. İstemediğimiz hakemi bile bile niye veriyorlar? Sadece gülüyorum. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna çok değerli bir maç kazandıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bu maçın değerini, önemini  belirtmeye gerek yok. Her şeyin üzerindeydi maçın değeri. Kazanamamış olsaydık farklı şeyler olacaktı. Başakşehir'le başlayan Antalya'yla devam eden güzel bir dönüş yaşıyoruz. Bu konsantrasyon moral bozuklu ile acıyla oluştu. İnandığım takım var. Süper Lig'de devam eden hayalimiz hiç düşmemişti. Bu birliktelik, taraftarımızın bütünlüğü ve Göztepe ruhunu yansıttığımızda en iddialı takımız. Antalyaspor'un golünden sonra Sural'a saygıyı görmek çok güzeldi. Bu yüzden bir gol yediğimiz için sevindim. Kazanamadığımız Kasımpaşa, Erzurum, Akhisar maçlarında resmen direklerden döndük. İki haftadır direklerin içindeyiz. Süper Lig'de devam eden Göztepe 3 maçı kazanacaktır" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328