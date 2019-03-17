(Görüntülü) Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 2 rekor kırıldı

Ercan ATA / ANTALYA () - Türkiye Görme Engelliler Türkiye Takım ve Bireysel Yüzme Şampiyonası Alanya'da başladı.



Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayan şampiyonaya 57 kulüpten 25 Kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 105 sporcu katılıyor. Şampiyonada görme engeline göre (S11-S12-S13-Sb11-Sb12-Sb13-Sm11sm13-49) sınıfı çocuklar yarışıyor. Sabah seansında yapılan elemeler sonrası şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi.



Açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Uluslaarası arenada henüz yüzme branşı olarak madalyamız yok. İnanıyorum ki kısa bir gelecekte bu madalyaları kazanacağız" diyerek sporculara başarılar diledi.



Açılış töreninin ardından yapılan finallerle ilk gün dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



İLK GÜN İKİ REKOR GELDİ



S12 50 metre sırtüstü yarışmasında Ercan Temur 1:14.93 İle Mustafa Aslana ait 1:17.44'lük Türkiye rekorunu kırdı. S13 100 Metre serbest yarışmalarında Töre Bıyık 1:05.43 olan eski derecesini, 01:01.52 ile geliştirerek kendisine ait olan rekoru geliştirdi.



İlk gün yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren ve madalya kazanan sporcular:



Kızlar 50 Metre Kelebek 1. Cemre Ateş (1:28.19)



Kızlar 12 Yaş 100 Metre Kelebek 1. Fatma Nur Baki (1:35.16), 2. Hatice Uludağ (4:39.08)



Kızlar 13 Yaş 100 Metre Kelebek 1. Hayrunnisa Malkoç (2:32.34)



Erkekler 12 Yaş 100 Metre Kelebek 1. Ahmet Aslan (1:27.96), 2. Emre Sönmez (1:39.99), 3. Abdurrahman Aydın (4:00.42)



Erkekler 13 Yaş 100 Metre Kelebek 1. Emirhan Yılmaz (1:20.05), 2. Murat Tarün (2:44.27)



Kızlar 11 Yaş 50 Metre Sırtüstü 1. Cemre Ateş (1:03.07)



Kızlar 12 Yaş 50 Metre Sırtüstü 1. Tuana Filiz (1:26.16), 2. Beyza Yıldız (1:40.18)



Kızlar 13 Yaş 50 Metre Sırtüstü 1. Ceren Yergezen (1:05.67)



Erkekler 12 Yaş 50 Metre Sırtüstü 1. Efe Kaan Bekar (1: 06.30)



Erkekler 13 Yaş 50 Metre Sırtüstü 1. Eymen İnce (1:12.37)



Kızlar 11 Yaş 100 Metre Sırtüstü1. Sümeyye Bayram (3: 28.72), 2.



Kızlar 12 Yaş 100 Metre Sırtüstü 1. Ayşe Karatepe (1:24.53), 2. Kübra Saltık (2:51. 84),3. Derya Sağlam (5:02.21)



Kızlar 13 Yaş 100 Metre Sırtüstü 1. Elfin Pehlivan (1:47.16), 2. Betül Malkoç (1:49.28), 3. Hayrunnisa Malkoç (2:06.70)



Erkekler 11 Yaş 100 Metre Sırtüstü 1. Yusuf Durdurmuş (2:23.56), 2. Cemal Fırat 3:02.1), 3. Aşkın Şentürk (3:07.45)



Erkekler 12 Yaş100 Metre Sırtüstü 1. Ercan Temur (1:14.93), 2. Halil İbrahim Arslan (1:20.83), 3. Ahmet Aslan (1:30.97)



Erkekler 13 Yaş 100 Metre Sırtüstü 1. Mert Emir İmam (2:20.52), 2. Yusuf Eşin (4:06.80)



Kızlar 11 Yaş 100 Metre Serbest 1. Cemre Ateş (2:06.45)



Kızlar 12 Yaş 100 Metre Serbest 1. Tuana Filiz (2:49.01).