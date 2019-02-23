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(Görüntülü) Görme Engelliler Judo Şampiyonası Karaman'da başladı

Muammer ŞEN/KARAMAN () Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Karaman'da başladı. Karaman Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve yarın sona erecek şampiyonaya 35 ilden 189 sporcu katıldı. Türkiye Şampiyonası için...

Muammer ŞEN/KARAMAN () Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Karaman'da başladı. Karaman Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve yarın sona erecek şampiyonaya 35 ilden 189 sporcu katıldı. Türkiye Şampiyonası için bugün 13.00'de Yunus Emre Spor Salonu'nda açılış seremonisi düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından tören bayrak geçişi yapıldı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonanın kazasız bir şekilde sonra ermesini diledi. Sayyıdan 2019'da Judoda dünya şampiyonu çıkardıklarını belirtirken, "Judo, görme engellilerin yapabildiği, becerebildiği, kendini ispatlayabildiği ve başarı öyküsünü yazabildiği bir branş. Biz görme engellilere fırsat verildiği zaman başarı öykülerini bu güne kadar yaşattık bundan sonrada yaşatacağız" dedi. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "22-24 Şubat tarihleri arasında ilimizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bugün burada Türk Dili'nin Başkenti Karamanımızda sizleri ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. 2 gün boyunca devam edecek bu önemli şampiyonada illerini temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, sakatlıksız, kazasız bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Sizleri tekrar ilimizde ağırlamaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu belirterek, böylesine güzel bir şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından 2 gün sürecek olan müsabakaların açılış maçları yapıldı.

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