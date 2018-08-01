(Görüntülü) Göksel Gümüşdağ: "Yaşanan sıkıntıların çoğunluğu kaybolacak"

"3 senelik bir çalışma süreci var"





"Rapora göre hata 19 maçta 1'e düşüyor"





Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL,()





Göksel Gümüşdağ, "Cep telefonsuz hayat düşünemiyoruz, bundan sonra da futbolda VAR'sız bir hayat düşünemeyiz. Marka değerine de, her anlamda sahadaki kalıcı adalet duygusuna da, hepsine katkı sağlayacaktır. Ve inanıyorum ki bugüne kadar yaşanan sıkıntıların büyük çoğunluğu kaybolacaktır" dedi.



Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Türk futbolu ve Türk hakemliği açısından tarihi bir gün yaşadıklarının altını çizen Gümüşdağ, "2015 yılının Temmuz ayıydı, ilk UEFA Genel Sekreteri Infantino ile bir buluşmamızda teknoloji hakemliğiyle ilgili olarak uzun uzun sohbet etmiştik. O günkü konuşmamda da, Kulüpler Birliği başkanı olduğum dönemde de, aynı söyleme hep devam ettim. Video Yardımcı Hakem uygulamasının, futbol için vazgeçilmez olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu, bunun tutkuyla arkasında ısrarcısı oldum. Şahsım ve arkadaşlarım bu konuda gerçekten Türkiye'de VAR hakemliğini, teknoloji hakemliğini ilk dile getiren kişiyim. Bugün eğer aritmetik bir puanla, hatta ikili averajla şampiyonluk veya küme düşme belirleniyorsa ve bir maçın beraberliğinde, galibiyetinde alınan paraları düşündüğünüz zaman, sadece Türkiye değil, Dünya futbolunda bunun hayata geçmesi gerekliliğini, o gün UEFA'nın Genel Sekreteri olan Infantino ile bugün FIFA Başkanı olan Infantino'nun aynı şekilde Moskova'da bugüne kadar yapılan en iyi Dünya Kupası olduğunu söylerken, inanıyorum ki bunda da VAR'ın etkisi çok fazlaydı" şeklinde konuştu.



"3 SENELİK BİR ÇALIŞMA SÜRECİ VAR"



VAR sisteminin hakemlerin hayatını kolaylaştıracağını ve sahadaki saygınlığını arttıracağını belirten Başkan Gümüşdağ, "TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile o gün yaptığımız görüşmede bir komisyon kurduk. O günkü Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan, Genel Sekreter Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Genel Sekreteri Kadir Gardaş, komisyonla çalışmaya başladılar. Bugün burada herkes alkışlıyor ama bunun 3 senelik bir çalışma süreci var. Ve komisyonun defalarca, gerek TFF'de gerek de yurt dışında hatta en son Zürih'te IFAB ile beraber yaptıkları toplantılar neticesinde bugün video hakemliği buraya geldi" açıklamasında bulundu.



"RAPORA GÖRE HATA 19 MAÇTA 1'E DÜŞÜYOR"



Belçikalı bir bilim adamı ve iki arkadaşının yaptığı araştırmadan söz eden Gümüşdağ, "Ben size küçük bir örnek anlatacağım. Belçika'da futbola tutkun bir bilim adamı ve yanında iki arkadaşı, bir maçta dakika dakika inceleme yapıyorlar. Bu incelemeden çıkan sonuç, raporda VAR kullanılmadığında 3 maçta 1 maçın sonucuna etki eden hata olduğu tespit ediliyor. Ama VAR kullanıldığında ise bu rakam 19 maçta 1'e düşüyor. Bu istatistiğe baktığınızda, bu işin özellikle şaibesini, dedikodusunu, hepsini kaldıracağına inanıyorum. Şu süreçte sistemin oturması için 2 - 2 buçuk aylık bir zaman var. Ama buna rağmen hayatımızda önemli değişiklikler yaptığını da göreceğiz. Ben başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e, TFF genel sekreterine, bizim o günkü genel sekreter ve vekili arkadaşlarımıza, teşekkür ediyorum ve video hakemliğinin 3 yıl evvel yalnız savunucusu olup, bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın sahiplendiğini görmek beni ayrıca mutlu etti. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.