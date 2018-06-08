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(Görüntülü) Göksel Gümüşdağ: "Çok hayırsever bir iş adamıydı"

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Hakan KAYA/İSTANBUL, () - Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda...

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Hakan KAYA/İSTANBUL, () - Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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