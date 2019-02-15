(Görüntülü) Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hatay’da

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılından bugüne spor ve gençlik başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bir dizi incelemede bulunmak üzere Hatay'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Kasapoğlu, Vali Rahmi Doğan'dan Hatay'da yürütülen çalışmalar ve hizmetlerle ilgili brifing aldı. Hatay'ın hem kendi bakanlıklarının hem de hükümetin gündeminde olan bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Gerek valimizle gerek milletvekillerimizle, gençlik sorunları, organizasyonlar ve projelerimizle ilgili hep tartışıyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızı hem yerinde görmek hem de Hatay halkımızla kucaklaşmak adına buradayız. 2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda hükümetimiz spor ve gençlik başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de bakanlığımız adına konuşmak gerekirse hem gençliğimiz hem de spor yatırımlarıyla ilgili faaliyetlerimizi çok daha yukarılara taşıma gayreti ve kararlılığı içerisindeyiz." Hatay'ın spor geçmişi ve spor noktasındaki potansiyelinin ülkenin sportif anlamdaki başarısı için önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, önümüzdeki dönemde Hatay'dan uluslararası madalyalar kazanmış sporcuların yetişmesi adına kente çok daha büyük yatırımları gerçekleştirme düşünceleri olduğunu dile getirdi. MÜJDELER VERECEĞİZ Kasapoğlu, Hatay'a geçmiş dönemlerde çok güzel yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatırken, şunları söyledi: "İnşallah bu yatırımları bundan sonraki süreçte çok daha ilerilere taşımanın kararlılığı ve inancı içerisindeyiz. Bugünkü temaslarımız, ziyaretlerimiz sizlere bunun müjdelerini vermemize vesile olacak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde malumunuz 2002'den beri ülkemiz pek çok alanda devrim niteliğinde işlere imza attı. Kültürden sanata, spora, sağlığa kadar, ekonomiye kadar ülkemiz hakikaten çok anlamlı bir yere geldi. Elbette ülkemizin önüne geçmek isteyen, tuzaklar kurmak isteyenler oldu. Malumunuz değişik süreçleri atlattık en son 15 Temmuz'u ve inşallah bundan sonraki süreçte hiçbir güç ülkemizi boyun eğdiremeyecek bir ülke olduğunu gördü ve bundan sonraki süreçte de 'bu vatan toprağın kara bağrında, sıradağlar gibi duranlarındır' düsturuyla omuz omuza yan yana olarak hiç kimsenin karşısında asla eğilmeyeceğiz."