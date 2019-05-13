(Görüntülü) Gençlerbirliği, bir yıl sonra yeniden Süper Lig’de

Caner ÜNVER - Özgür ALTIN / ANKARA,() - SPOR Toto 1. Lig’in bitimine bir hafta kala, Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği, Ankara’da taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.





Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’i 2-0 mağlup ederek, sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşayan Gençlerbirliği taraftarı, takımını yalnız bırakmadı. Gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaşan kırmızı-siyahlı ekibi, yüzlerce taraftarı karşıladı. Coşkulu kalabalık, havaalanından çıkan futbolcularla teknik ekibi bağrına bastı.





Gençlerbirliği kafilesi, havaalanından Beştepe İlhan Cavcav tesislerine kadar, kortej eşliğinde yol aldı. Tesislerde taraftarları ile bütünleşen sporcular, meşaleler ve bayraklarla kutlama yaptı.



Bir senenin ardından yeniden Süper Lig’de olmanın sevincini yaşadıklarını belirten takım kaptanı Selçuk Şahin, “Çok mutluyuz, bir sene sonra Süper Lig’e geri döndük. Burada birçok insan seviniyor, onları mutlu ettik. Çok uğraştık, çok emek verdik ama sonuçta kazandık. Tüm taraftarımıza hediyemiz olsun" dedi.





‘KUPAYI RAHMETLİ BABAMIN KABRİ BAŞINA GÖTÜRECEĞİM’





Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, şampiyonlukta emeği olan herkese hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Zor bir sezondu, kolay değil. Geçen yıl 12 Mayıs’ta küme düştük ve bugün 12 Mayıs 2019 tekrar layık olduğumuz yere çıktık. Şampiyon olmamızda emeği geçen başta oyuncu grubuma, teknik heyetime, sağlık ekibime, tüm çalışanlarıma, yönetim kuruluma, camiama hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Söz verdim, bu kupayı rahmetli babamın kabri başına götürüp ona armağan etmek istiyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Çok sevinçliyiz, Allah bu günleri bize gösterdi, ‘Ne mutlu bize’ diyorum, herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.





‘ŞAMPİYON YAPAN HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ’





Önümüzdeki sezon İbrahim Üzülmez’in yönettiği Gençlerbirliği’nin Ankara’ya çok daha güzel bir futbol seyrettireceğini söyleyen Cavcav, "Hocamızla kontratımız devam ediyor. Tabi ki şampiyon yapan hocamızla devam edeceğiz. Aksilik olmazsa bu sezon transferi biten birçok futbolcumuz var. Transferi devam eden arkadaşlarımız var. Sezon sonunda bir maç daha var zaten, daha sonra teknik ekibimizle bir araya gelip, yeni sezon için alacağımız oyuncular olacak. Ankara’mıza seneye Süper Lig’de daha iyi oynayacak iyi bir takım seyrettirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.