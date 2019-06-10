Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Gazişehir’de Konukoğlu yeniden başkan seçildi

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,() - SPOR Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde olağanüstü kongre yapıldı. Kongrede yeniden başkan seçilen Adil Sani Konukoğlu, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini...

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,() -

SPOR Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde olağanüstü kongre yapıldı. Kongrede yeniden başkan seçilen Adil Sani Konukoğlu, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılan olağanüstü kongreye yöneticiler ve üyeler katıldı. Tek liste ile seçime giren Adil Sani Konukoğlu, ikinci kez başkan seçildi. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Süper Lig'te kalıcı olmak ve sürekli gelir sağlayabilen bir takım haline gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Konukoğlu, amaçlarının anonim şirket haline dönüşmüş ve kalıcı bir takım olarak Gaziantep'i, Süper Ligde temsil etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu takımı kimseye ihtiyacı olmadan iyi bir yönetim ile başarılı bir kulüp haline getirilmesi lazım. Daha sonra kim gelirse gelsin profesyonel bir şirket gibi yönetildiği takdirde hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Amacımız lige başlarken anonim şirket haline dönüşmüş ve kalıcı bir Gazişehir takımını Türkiye Süper Ligi'nde temsil etmek. Bu şehir şampiyonluğu hak etti. Ben bir söz vermiştim ve sözümü tuttum. Başka bir sözüm ise ben gitmeden bu takımı profesyonel bir hale getirmeden bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

"GAZİANTEP OLARAK BU ÜLKENİN BREZİLYASI OLMALIYIZ"

Konukoğlu, altyapıya da gerekli önemin verileceğinin altını çizerek, "Gelin Gaziantep olarak hep birlikte bu ülkenin Brezilya’sı olalım. Bütün dünyaya Gaziantep’ten futbolcu transfer edelim. Ben şahsen alt yapıdaki maçları artık izleyeceğim. Oradaki genç futbolcularımızı takip edeceğim. Onların bu kente ve bu ülkeye kazandırılması için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Amaçlarının Lig'de kalıcı olmak olduğu ifade eden Adil Sani Konukoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süper Lig'de inşallah Gazişehir olarak, Gaziantep'i layıkıyla temsil edeceğiz. Amacımız bu ligde kalıcı olmak. Onun için gerekli çalışmaları yapıyoruz ve bu kadroyu o şekilde oluşturacağız. Şu anda transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor, birçok futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328