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(Görüntülü) Gazişehir Gaziantep - Giresunspor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,() -  Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda...

Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,() - 



Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. İlk yarıda iyi bir futbol oynamadıklarını ifade eden Altıparmak, oyuncu performanslarının ve arzularının kötü olması kendilerini etkilediğini belirterek, "Rakibin maçın başından sonuna kadar yaptığı tek şey vardı, katı bir savunma yapıp Muhammet ile topu buluşturup servis yapmaktı. Bunu da iyi gerçekleştirdiler. Özellikle bizim 60. dakikadan sonra isteğimiz ve arzumuz ve 0-2'den geriye dönmemiz bizim için sevindirici bir olay. Oyuncuların son dakikalarda ayakta kalmaları maçı çevirmeleri önemliydi. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 3 hafta kaldı ve her puanın altın değerinde olduğu maçlar başladı. Bunu önümüzdeki maçta telafi edeceğiz" dedi.

ERKAN SÖZERİ: PUAN ALMAK İÇİN GELMİŞTİK

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, 2-0 öne geçtikten sonra maçın berabere bitmesine üzüldüklerini anlatarak, maça puan almak için çıktıklarını belirterek şöyle dedi:

"Buraya puan almak için gelmiştik. 2-0 gibi bir skor ile öne geçtikten sonra bu maçı 2-2 bitirmek bizi üzdü. Maçtan önce baktığınız zaman bu bir puana kötü diyemeyiz zaten buraya puan için gelmiştik. O yüzden çok sevinemedik. Her maça puan parolasıyla çıkıp bu atmosferde oynarsak inşallah sıkıntı yaşamayacağız. İki gündür yaptığımız antrenmanlarla bu noktaya geldik. Play Off’u garantilemek isteyen bir rakibe karşı oynadık ona göre analizlerimizi yapmıştık. Üstümüze geleceklerini biliyorduk o yüzden kapalı oynadık kontra ataktan ki gol bulduk ama ikinci yarı bu skoru koruyamadık. Önümüzdeki maçlara bakıp tehlike yaşamamak istiyoruz."

 

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