(Görüntülü) Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

Eyyüp BURUN GAZİANTEP () -

Spor Toto 1'inci Lig'in 23?üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Oldukça üzüntülüyüz. Rakiplerimizin birbiriyle oynadığımızı zamanda buradan 3 puan alıp Play-Off potasına girmek istedik maalesef başaramadık. Maça istekli arzulu başladık. Çift santrfor başladık ve bir an önce golü bulmak istedik bunun için baskıda yaptık ama olmadı. Gole kadar olan bölümde iyi oynadık diyebiliriz. Yalçın'ın pozisyonu gol olsaydı, kafa vuruşu gol olsaydı skor çok daha farklı olurduk. Şiddetle puana ihtiyacı olan takıma karşı oynadık bunun bilincindeydik. İlk yarı gol atmak için çok çalıştık ama başarılı olamadık. Taraftarımızdan özür diliyorum dedi.

ÇAPA KARŞILAŞMA BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE OYNANDI

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise maçın iki taraf için de bu kadar etkili olacağını tahmin etmediğini ifade ederek, Karşılaşma beklentinin üstünde oynandı. Özellikle ilk devde rakibin hızlı başlayacağını biliyorduk. İlk yarı girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik. Öne geçtikten sonra takım olarak iyi oynadık. Genel olarak bakacak olursak çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Yapmamamız gereken bir anda faul yaptık ve penaltı oldu. Gayet güzel oynadık 4 karşılaşmada 8 puan topladık. İlk devrede yaşadığımız sıkıntılar yüzünden geriden geliyoruz. Sezona böyle başlasaydık ilk ikide olup üst lige çıkardık. Göreceksiniz bu takım hiç kimsenin beklemediği bir noktada sezonu tamamlayacak şeklinde konuştu.