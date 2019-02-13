İSTANBUL,() Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başladı. İdman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sarı kırmızılı takımın basına kapalı bölümünde de yarınki maçın taktik provasını yaptığı öğrenildi.
(Görüntülü) Galatsaray, Benfica maçına hazır
İSTANBUL,() Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 20 dakikası basın...
13 Şubat 2019 Çarşamba 17:33
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