(Görüntülü) Galatasaraylılar Fethiye'de coştu

Sedat ÜNAL FETHİYE, () -

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 21'inci şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kutlamaya Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın yanı sıra eski futbolcular Ümit Karan, Ergün Penbe, Volkan Arslan, Evren Turhan, Kerem İnan da katıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz görüntülü olarak kutlama mesajı yayınladı. Şampiyonluk kupasının sergilendiği kutlama gecesinde, Coşkun Sabah ve DJ Suat Ateşdağlı sahne alarak şarkılarıyla taraftarları coşturdu. Geceye yoğun ilgi gösteren taraftarlar ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Galatasaray Başkan YardımcısıYusuf Günay, 21'inci şampiyonluk kutlamamız için Fethiye'ye geldik. Gerçekten çok büyük bir coşku var. Bu gurur hepimizin. Biz yaptıklarımızla Galatasaray'ı hep ileriye taşımak için mücadele veriyoruz. Tüm mesaimizi Galatasaray için harcıyoruz. Bizim işimiz, gücümüz, tek derdimiz Galatasaray dedi.

Geceye katılan Galatasaray'ın eski futbolcuları ilgi odağı oldu. Taraftarlar futbolcular ve şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Futbolcularda bu istekleri geri çevirmediler. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emrecan Arıkan, organizasyonun gerçekleşmesine emek verenlere ve geceye katılanlara teşekkür etti.