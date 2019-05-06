(Görüntülü) Galatasaraylı taraftarlar galibiyeti Florya'da kutladı

Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL /
Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'ı, Florya’da taraftarları coşkuyla karşıladı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünün gelmesiyle tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek oldular.
Bu arada idari menajer yardımcısı Mert Çetin, otobüsün önüne gelerek taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
Meşalelerle sevgi gösterisinde bulunan taraftarların arasında güçlükle ilerleyen takım otobüsü bir süre sonra tesislere giriş yaptı.