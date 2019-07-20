Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

(Görüntülü) Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor

Serhan TÜRK, SEEFELD, (Avusturya) () - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Seefeld kasabasında sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmana fiziksel çalışmayla başladı....

Serhan TÜRK, SEEFELD, (Avusturya) () - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Seefeld kasabasında sürdürüyor.

Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmana fiziksel çalışmayla başladı. Dün Alman ekibi Leipzig ile oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncular Marcao, Adem Büyük, Mariano, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Ryan Donk, Mitroglou ve Ahmet Çalık yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

FATİH TERİM, BABEL İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel ile görüştü. Terim, dün yapılan Leipzig maçında sarı-kırmızılı ekibin 2 golünü de atan Babel ile yaklaşık 5 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

DONK ANTRENMANA BİSİKLETLE GELDİ

Galatasaray'ın Hollandalı yeni transferi Ryan Donk, antrenmana bisikletle geldi. Donk, takımın konakladığı otelle antrenman sahası arasındaki yolu, takım otobüsüne binmeyerek bisikletiyle geldi.

YAĞMUR ENGEL OLMADI

Fatih Terim, kendisiyle fotoğraf çekilmek için bekleyen sarı-kırmızılı tarafları yağmura rağmen kırmadı. İdmanı izleyen yaklaşık 100 kişilik taraftar grubundan bazı taraftarlar antrenmanını sonunu bekleyerek deneyimli çalıştırıcı ile fotoğraf çektirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Terim, taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.