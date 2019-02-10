Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Stada önce Galatasaray ulaşırken, Trabzonspor kafilesi de sarı kırmızılı kafilenin ardından stada giriş yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, şarkı eşliğinde otobüsün camlarına vurarak stada girerken, Trabzonspor kafilesi stada girdiği sırada Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı.
(Görüntülü) Galatasaray ve Trabzonspor stada geldi
Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Stada önce Galatasaray ulaşırken,...
10 Şubat 2019 Pazar 17:56
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